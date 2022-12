Tempête des Fêtes: Avez-vous votre kit de survie?

En plus du repas et des cadeaux, les Québécois devraient aussi se prévoir un kit de survie pour survivre à la tempête qui menace la province à l’approche de Noël, et qui pourrait engendrer de nombreuses pannes d'électricité.

Voici un résumé des phénomènes à prendre en compte pour planifier votre réveillon au mieux.

Vents forts

Les vents forts souffleront partout au Québec, sauf à l’extrême nord de la province, provoquant vraisemblablement des pannes de courant à grande échelle. La rive nord du fleuve, où les vents devraient être plus violents, pourrait être la plus touchée.

«On mobilise nos équipes à l’avance, on a déjà rappelé des équipes et des employés qui, dans certains cas, avaient prévu des congés pour les Fêtes, on s’assure qu’on aura assez de monde pour intervenir et on s’assure qu’on a tout le matériel nécessaire», a expliqué un agent d’Hydro-Québec, qui s’attend à ce que des citoyens passent le réveillon de Noël dans le noir.

Verglas

La tempête devrait débuter jeudi soir pour le sud et l’ouest de la province. Des chutes de neige sont d’abord attendues, suivies d’averses de pluie pour les régions au sud du fleuve, notamment le Grand Montréal et l’Estrie.

Le retour à des températures négatives à partir de vendredi en fin de journée combinées à des précipitations de neige rendront les routes très glissantes.

«Lorsqu’on a des précipitations sous forme de neige alors qu’on redescend sous 0, c’est la recette parfaite pour avoir des patinoires, tant sur les trottoirs que sur les routes, et là en plus on continue d’accumuler de la neige donc conditions vraiment difficiles», a averti Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Neige

L'Outaouais, les Laurentides et les Hautes-Laurentides, ainsi que la Mauricie, le nord de Québec et Charlevoix, tout comme la Haute-Côte-Nord jusqu’à Sept-Îles pourraient recevoir jusqu’à 50 centimètres de neige par endroits.

Il faudra donc s’attendre à une visibilité presque nulle, des vents forts à violents et certaines routes pourraient même être fermées entre Charlevoix et la Côte-Nord, voire les Laurentides.

Marées

L’est du Québec devra également faire face aux débordements côtiers, provoqués par les vents forts et des amplitudes de marées particulièrement importantes en ce moment.

«C’est une conjecture par pur hasard qui vient exacerber la situation, même jusqu’à Québec, on risque d’avoir des débordements», a prévenu M. Bégin, qui a ajouté que cette situation était à surveiller entre vendredi et samedi pendant les marées hautes. «Plus on s’en va vers l’est, plus c’est tard vendredi», a-t-il précisé.

Pour vos déplacements, Environnement Canada conseille de partir jeudi, avant la tempête, ou samedi en après-midi, avec prudence. Vendredi est à éviter partout sur les routes. L’est de la province aura un sursis puisque les vents commenceront à la mi-journée vendredi.

Quoi mettre dans votre kit de survie:

• Eau

• Lumière: éviter les chandelles, y préférer les lampes de poche

• Trousse de premiers soins

• Couvertures

• Plan B où se réfugier si vous n’avez plus d’électricité, surtout pour ceux qui ont besoin d’appareils médicaux

• Batteries de rechange pour appareils mobiles, de façon à suivre l‘évolution sur l’application Info-pannes

• Médicaments

• Tout ce qui peut vous aider à vivre pour au moins 72 heures