Un Québécois champion du monde de poker

Un joueur de 25 ans de Montréal a remporté le championnat du monde de poker à Las Vegas, mettant ainsi la main sur une bourse mirobolante de 4,1 millions $ quelques jours avant Noël.

Eliot Hudon aurait commencé à jouer sérieusement au poker il y a moins de quatre ans, mais il pourra gâter ses proches grâce à sa passion.

En tête d’un groupe de 2960 participants, Hudon est sorti vainqueur du premier championnat du monde du World Poker Tour 2022. La cagnotte globale était de 30 millions de dollars.

« À ce stade, ce n’était même pas une question d’argent... Si je veux aller loin, je voulais vraiment gagner le trophée plus que tout. Je suis plus au poker pour gagner, plus que pour l’argent », a déclaré Hudon dans un communiqué publié par l’organisation juste après sa victoire historique.

« Je ne le mérite pas plus que ces gars-là. C’est juste que nous savons tous comment ça se passe. Certaines personnes ont plus de chance à certains endroits », a-t-il ajouté avec un brin de modestie.

Au cours des dernières années, les amateurs affirment que des millions de joueurs de poker ont perfectionné leur art en ligne avant de rechercher la gloire dans une situation réelle de tournoi.

Jusqu’au sommet

Selon le site WPT, Hudon a commencé sa carrière avec à peine 2000 $, avant d’en investir 500 $ dans un cours de formation en ligne. La mise de ses premiers tournois variait entre 50 cents et 5 $.

Le tournoi, qui exigeait une entrée de 10 400 $, a attiré suffisamment de joueurs pour presque doubler la garantie de 15 millions de dollars.

La somme a été distribuée aux 371 meilleurs joueurs, et chacun des six finalistes a reçu au moins 1 million de dollars.

L’Anglais Benny Glaser a terminé deuxième avec des gains de 2,8 M$, suivi de Jean-Claude Moussa au troisième rang avec un peu plus de 2 M$.

« Nous avons essayé de créer une véritable atmosphère de festival et nous sommes très reconnaissants de l’accueil chaleureux que nous avons reçu », a déclaré Adam Pliska, PDG du World Poker Tour.

« Sous le choc »

En plus du premier prix en argent, Hudon a reçu un forfait voyage de 15 000 $. La table finale d’une durée de 2 heures 30 a été filmée pour la télévision au Wynn Las Vegas et sera diffusée début 2023 sur Bally Sports.

« Je suis encore sous le choc. Je vais avoir besoin de quelques jours pour réaliser ce qui vient de se passer », a terminé Hudon, qui était entouré de quelques amis à Vegas.

La saison 2023 de ce circuit reprendra le 1er avril avec le WPT Rolling Thunder. Le championnat du monde WPT sera de retour en décembre prochain.

Le 9 novembre 2010, un autre Québécois, Jonathan Duhamel, avait remporté à l’époque le plus important tournoi de poker de l’année, le World Series of Poker (WSOP), empochant près de 9 M$. Duhamel a fait un don de 100 000 $ à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

Dans sa carrière, Jonathan Duhamel a remporté plus de 17 M$.