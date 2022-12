Véhicules électriques: au moins 20% des ventes dès 2026, souhaite Ottawa

Près de 20% des véhicules neufs vendus au Canada seront des voitures à zéro émission à compter de 2026 en raison d’une nouvelle réglementation présentée mercredi par Ottawa.

D’ici 2030, ce seront 60% des véhicules électriques qui devront être électriques dans les offres de vente des constructeurs et des importateurs d’automobiles et la totalité des voitures devront être sans émission dès 2035.

Il s’agit donc d’un moyen pour étoffer l’offre de véhicules électriques au moment où les Canadiens souhaiteront se tourner vers cette alternative dès l’achat d’un nouveau véhicule.

«Grâce à sa vaste expérience de la fabrication de pièces d'automobiles et de l'assemblage de véhicules et à ses grandes réserves de minéraux critiques nécessaires à la fabrication de batteries, le Canada est bien placé pour être un chef de file de la construction des véhicules que la population mondiale souhaite conduire», a déclaré mercredi par communiqué Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Un investissement sera aussi débloqué pour ajouter 50 000 nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques au pays.

Le programme de financement pour couvrir une partie du coût de l’achat ou de la location d’un tel véhicule sera aussi renouvelé. Les Canadiens pourront obtenir jusqu’à 5000$ et les entreprises près de 10 000$.

«La réduction de la pollution atmosphérique causée par les émissions de gaz signifie des collectivités plus propres et une population canadienne en meilleure santé, et c'est exactement ce que le règlement nous aidera à accomplir», a souligné le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Rappelons que 7,2% des ventes de véhicules neufs étaient des voitures électriques au premier semestre de 2022, selon les données de Statistique Canada.