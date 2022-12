VIENS, José



À l'hôpital Pierre Boucher, le 9 décembre 2022, à l'âge de 50 ans, est décédé Monsieur José Viens, Président/Fondateur de Mode Tricotto, fils de feu Gleason Viens et de feu Huguette Bernard.Il laisse dans le deuil sa conjointe et partenaire Jacynthe Boucher, son fils Jonathan (Margarita), sa soeur Alexandra (Philippe), son frère Youry (Chloé) et ses neveux Maël et Loïc; ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 27 décembre de 14h00 à 17h00 et 19h00 à 21h00, ainsi que le mercredi 28 décembre dès 12h00 au complexe funéraire :Un hommage aura lieu le mercredi 28 décembre 2022 à 16h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du département des soins intensifs de l'Hôpital Pierre Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Des dons à l'Association Enfance Lyme Québec ou à la Fondation de l'Hôpital Pierre Boucher seraient appréciés en sa mémoire.