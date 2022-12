49 M$ en catimini dans Lightspeed

Le ministère de l’Économie, dirigé par Pierre Fitzgibbon, a acheté en secret, en juillet, pour 49 millions $ d’actions de l’entreprise québécoise Lightspeed Commerce, qui est malmenée en Bourse depuis plusieurs mois.

Aucun communiqué n’a été publié à propos de cet investissement, qui est pourtant l’un des plus importants faits cette année par le ministère de l’Économie, de l’Énergie et de l’Innovation du Québec (MEIE).

« Étant donné la période préélectorale, il a été décidé de ne pas annoncer l’intervention », a déclaré au Journal Mathieu St-Amand, le porte-parole du ministre Pierre Fitzgibbon.

Achat d’actions sur les marchés

Autre élément inusité, le gouvernement a réalisé la transaction sur le marché boursier – et non dans le cadre d’une émission de nouvelles actions de l’entreprise, qui est spécialisée dans les logiciels de paiement pour les commerçants.

Les 49 millions $ investis par Québec sont donc allés à des actionnaires existants et non dans les coffres de Lightspeed.

Pour le gouvernement, l’intérêt de l’opération était vraisemblablement d’accroître l’actionnariat québécois de l’entreprise et de soutenir le cours boursier de celle-ci.

Un geste inefficace ?

On ignore les dates précises des achats d’actions. À la fin juillet, le titre de Lightspeed a connu une envolée de 30 %, passant de 23 $ à 31 $, avant de rechuter au début août, après la publication de résultats financiers potables, sans plus.

Photo d'archives, Chantal Poirier Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie

Lightspeed a ensuite poursuivi sa dégringolade en Bourse, descendant jusqu’à 18,50 $ cette semaine, soit 88 % en deçà de son sommet historique de près de 160 $, atteint en septembre 2021.

L’action de l’entreprise a notamment été affectée par la publication d’un rapport accablant par un vendeur à découvert, l’an dernier, et par le recul généralisé des titres technologiques en Bourse.

« L’investissement a été effectué par le Fonds pour la croissance des entreprises dans le cadre d’un achat d’actions sur les marchés publics afin de soutenir un leader québécois dans son secteur d’activité », a précisé le MEIE dans un courriel.

« L’investissement visait notamment à maintenir son siège social au Québec », a-t-on ajouté.

Le précédent Rona

Le dernier cas connu d’un placement semblable est celui de 156 millions $ effectué en 2012 et en 2013 par Investissement Québec (IQ) dans RONA, qui faisait alors l’objet d’une offre d’achat hostile de la part du géant américain Lowe’s.

Le coup de pouce de 49 millions $ du gouvernement à Lightspeed s’ajoute aux quelque 200 millions $ de fonds publics injectés dans l’entreprise au cours des dernières années.

En 2015, la Caisse de dépôt et IQ avaient investi ensemble plus de 40 millions $ dans Lightspeed. Puis, en 2017, la Caisse avait misé 170 millions $ de plus dans l’entreprise tandis qu’IQ y était allée d’un nouveau placement non chiffré. La Caisse et IQ détiennent actuellement 14,5 % et 1,4 % de Lightspeed respectivement, contre environ 1,25 % pour le gouvernement.

Notons que dans le cadre d’un accord conclu avec la Caisse en 2019, Lightspeed s’était déjà engagée à maintenir son siège social au Québec au moins jusqu’en 2026.

Notons également que depuis décembre 2020, Lightspeed est plus vulnérable à une prise de contrôle hostile. Pour financer une acquisition d’un demi-milliard de dollars, l’entreprise avait alors émis des actions, ce qui l’avait obligée à éliminer ses actions à droits de vote multiples. Celles-ci donnaient le contrôle de Lightspeed à son fondateur, Dax Dasilva, et à la Caisse.

En 2020 et en 2021, M. Dasilva a vendu plus de 50 millions $ d’actions de Lightspeed, ce qui a contribué à faire fondre sa participation dans l’entreprise, laquelle est passée de 19 % à moins de 10 %. De son côté, la Caisse a vendu pour environ 100 millions $ d’actions en 2020.

- 88 % Chute du titre de Lightspeed entre son sommet, à près de 160 $, atteint en septembre 2021, et son plus bas, à 18,50 $, enregistré plus tôt cette semaine

Une année mouvementée

Février – Dax Dasilva cède le poste de PDG à Jean Paul Chauvet.

Juillet – Lightspeed indique avoir accordé une rémunération de 70 M$ US à ses six plus hauts dirigeants.

Août – Lightspeed annonce l’ouverture d’un restaurant gratuit pour ses salariés à son siège montréalais.

Septembre – Le Journal révèle que Lightspeed peine à offrir un service en français à ses clients québécois.

Octobre – Lightspeed devient actionnaire du Panier Bleu.