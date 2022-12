Après la COVID-19, une tempête vient ruiner Noël

Après les virus qui ruinent Noël, une tempête vient jouer les trouble-fêtes au Québec où le pire est à venir, alors que 70 cm de neige et des précipitations verglaçantes sont attendus jusqu’à samedi.

Cette fameuse « bombe météorologique » est arrivée au Québec tard jeudi soir par le sud-ouest de la province.

Elle a d’abord frappé de plein fouet une grande partie des États-Unis, causant de grands froids qui devaient atteindre -55 °C, forçant l’annulation de plus de 1900 vols et rendant les déplacements « très dangereux ».

Une fois par génération

Le National Weather Service a appelé cette tempête un « événement qui arrive une fois par génération ».

Des États comme l’Oklahoma et le Kentucky ainsi que la Ville de New York ont instauré l’État d’urgence. Une centaine d’accidents en moins de douze heures ont été rapportés par les patrouilleurs dans le Wyoming seulement.

Chez nous, la tempête d’une « ampleur exceptionnelle aura aussi des impacts exceptionnels », résume Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada.

Il lance un avertissement à ceux qui ont prévu prendre la route en vue du réveillon, surtout vendredi qui sera la pire journée.

« Ce n’est pas une bonne journée pour se déplacer, surtout pour le sud, l’ouest et le centre du Québec », explique-t-il, en recommandant plutôt de prendre la route samedi pour les déplacements « nécessaires ».

Dans la grande région de Montréal, la neige tombe depuis jeudi soir et devait se transformer en pluie durant la nuit avec un risque de verglas. Une chute abrupte des températures est attendue vendredi soir, pouvant rendre les routes et trottoirs très glissants.

Le nord plus touché

Les régions se trouvant au nord du Saint-Laurent subiront les pires effets de la tempête, alors que plusieurs endroits pourraient recevoir un total de 70 cm de neige.

Plusieurs routes pourraient devoir être fermées, précise Jean-Philippe Bégin. Il recommande particulièrement d’éviter la route de Charlevoix jusqu’à la Côte-Nord, où les congères de neige pourraient carrément coincer des automobilistes.

« Il va falloir bien planifier ses déplacements, quitte à les annuler ou les reporter tout dépendant des destinations, explique Sarah Bensadoun, porte-parole de Transports Québec. Le plus important, c’est la sécurité. »

Les Québécois qui doivent prendre la route peuvent consulter Québec 511 pour vérifier si la chaussée et la visibilité le permettent, insiste-t-elle.

Les déneigeurs appellent à la « clémence »

Les déneigeurs qui devront travailler d’arrache-pied durant les journées précédant Noël appellent leurs clients à rester indulgents et respectueux.

« Il n’y aura pas moins de service parce que c’est Noël, assure Annie Roy, directrice générale de l’Association des déneigeurs résidentiels et commerciaux du Québec. Mais ceux qui ont la possibilité de dire : “ce n’est pas grave s’il y a 5 ou 6 pouces dans mon entrée parce que je suis en vacances” devraient le faire. »

Les déneigeurs « ont aussi droit à leur Noël », soutient Mme Roy, qui appelle les clients à faire preuve de « clémence ».

À Québec, l’entreprise de déneigement F. Carrier inc. s’est même tournée vers Facebook pour rappeler à ses clients d’être respectueux dans les prochains jours. « Des fois, le client pense qu’on a juste lui et il appelle en colère et en sacrant », explique la copropriétaire Marie-Lou Gagnon.

De nombreuses écoles ferment leurs portes

Les écoles de plusieurs régions ont annoncé leur fermeture pour vendredi, ce qui a permis à des milliers d’élèves de commencer leurs vacances de Noël plus tôt que prévu.

En Outaouais et dans les Laurentides, toutes les écoles seront fermées. Dans la région de Montréal, où la majorité des élèves sont attendus en classe, aucune fermeture n’avait encore été annoncée jeudi.

À Québec, le centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a fermé ses établissements en raison de la situation exceptionnelle, tandis qu’aux Découvreurs, la décision sera prise vendredi matin.

Au Lac-Saint-Jean, deux centres de services scolaires ont décidé que les élèves restaient à la maison, tout comme le centre de services de la Côte-du-Sud, dans Chaudière-Appalaches, et du Chemin-du-Roy, en Mauricie.

La Côte-Nord risque d’être frappée plus durement

De toutes les régions du Québec, c’est la Côte-Nord qui sera la plus durement touchée par la tempête hivernale qui s’abattra sur la province. Entre 30 et 50 cm de neige devraient tomber sur la région, de vendredi à samedi. Mais les accumulations totales pourraient atteindre jusqu’à 80 cm dans certains secteurs. Environnement Canada avertit d’ailleurs les automobilistes que de la poudrerie risque de rendre la visibilité presque nulle par endroits. Des rafales déchaînées de 110 km/h devraient souffler sur la région durant le passage de ce système majeur.

Des précipitations de neige et les vents violents s’inviteront aussi un peu partout dans l’est de la province, vendredi. C’est pourquoi Orléans Express a annulé tous ses trajets entre Québec, Rimouski et Gaspé dans les deux directions pour la journée.

À QUOI S’ATTENDRE EN FIN DE SEMAINE

CONSEILS POUR VOUS PRÉPARER

Consultez Québec 511 pour connaître l’état des routes.

Assurez-vous que votre véhicule est en bon état et complètement déneigé.

Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques.

Ne dépassez jamais les véhicules de déneigement, puisque la visibilité réduite du conducteur pourrait provoquer un accident.

Assurez-vous d’avoir tous les outils en main en cas d’urgence et d’avoir suffisamment de lave-glace et de liquide de freinage.

Le ministère de la Sécurité publique du Canada recommande de se munir de trousses d’urgence contenant :

de l’eau potable

de la nourriture

des médicaments

une trousse de premiers soins

une lampe de poche