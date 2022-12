Blessures graves liées à un vaccin: plus de 2,7 M$ d’indemnisations versées au Canada

Plus de 2,7 millions de dollars d’indemnisations ont été approuvés par le Programme de soutien aux victimes d’une vaccination, depuis le début du programme en juin 2021, pour toute personne qui a subi une blessure grave ou permanente après un vaccin approuvé par Santé Canada.

50 demandes d’indemnisations ont été validées par le comité d’examen médical du Programme de soutien aux victimes d’une vaccination (PSVV) sur 1299 demandes reçues entre le 1er juin 2021 et le 1er décembre dernier, d’après les statistiques du programme.

Parmi le total des demandes, 1066 ont été jugées admissibles et doivent encore passer à l’étape de l’examen préliminaire par un médecin, tandis que 662 sont en cours de collecte des dossiers médicaux. De plus, 48 dossiers sont en attente d’évaluation par le comité d’examen médical et 221 ont été évaluées.

L’objectif de ce programme est de s’assurer que toute personne blessée gravement ou de façon permanente après l’injection d’un vaccin autorisé par Santé Canada au pays puisse bénéficier d'un soutien financier.

Rappelons que les Québécois ne sont pas concernés par ce programme, puisque la province gère son propre programme d’indemnisation des victimes.

Les statistiques ne précisent cependant pas quels types de vaccins étaient ciblés par les demandes.

En ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19, 52 203 événements indésirables ont été signalés à l’Agence de la santé publique du Canada en date du 11 novembre 2022, ce qui représente 0,056% des doses administrées au pays.