Hockey Canada: Cassie Campbell a le vote de Caroline Ouellette au nouveau C.A.

Il n’y a aucun doute dans l’esprit de Caroline Ouellette : son ancienne capitaine aux Jeux olympiques de Salt Lake City et de Turin, Cassie Campbell-Pascall, a tous les outils pour faire une différence au sein du nouveau conseil d’administration de Hockey Canada.

« Elle a été une des leaders qui a eu le plus grand impact sur ma carrière », lance sans hésiter la Québécoise.

« Elle a une opinion sur tout, mais elle est capable d’expliquer pourquoi elle pense ça, pourquoi c’est sa vision. C’est une femme qui n’a pas peur de ses opinions, de l’innovation, pas peur de changer. »

Après avoir mis la main sur une médaille d’argent aux Jeux de Nagano en 1998, Campbell-Pascall a mené les Canadiennes à l’or en 2002 et en 2006.

« Je me rappellerai toujours de ce qu’elle avait dit lors d’une rencontre de leaders [de la formation canadienne] : “parfois on sera en désaccord ici, mais ça ne doit jamais paraître pour le reste de l’équipe”. Ce fut pour moi une des meilleures leçons de leadership », raconte Ouellette.

Deux Québécois

Neuf personnes, dont les Québécois Julie Duranceau, avocate, et Jonathan Goldbloom, expert en communication, ont été nommés au sein du nouveau conseil d’administration samedi dernier. Les anciens membres avaient démissionné à la suite de révélations de viols collectifs allégués, dont des victimes présumées ont reçu des compensations financières, provenant de fonds d’urgence. De l’argent qui sortait notamment des poches de commanditaires – plusieurs ont largué la fédération –, et des parents ou joueurs.

« C’est une nomination absolument extraordinaire [celle de Campbell-Pascall] dont on avait besoin pour aider à transformer le système de hockey au Canadien. C’est évident que c’est ce qu’on a besoin avec les nouvelles qui sont sorties dernièrement. On a besoin de changement, on a besoin d’un nouveau leadership. Je sais que Cassie sera capable de challenger et d’amener du positif », ajoute Ouellette.

L’Albertaine est la seule membre du C.A. qui a un lien direct avec le hockey. La commentatrice et analyste à la télévision a toujours milité pour le hockey féminin, tout comme Ouellette, dont la célébration qui porte son nom a été couronnée de succès le week-end dernier. Campbell-Pascall a fait partie de nombreux C.A., dont celui de la Fondation Hockey Canada.

Diversité

Les cinq femmes et quatre hommes qui forment le nouveau conseil ont un mandat d’un an, ce qui n’est pas trop court aux yeux de l’une des entraîneuses adjointes avec l’équipe canadienne féminine.

« Je pense qu’on va avoir l’opportunité de voir du changement déjà en un an. Et qui sait ce qui va se passer par la suite ? »

« Dans tout board [comité], ce qui peut vraiment aider, c’est la diversité. Pas nécessairement des gens qui ont juste connu le hockey, mais des entrepreneurs, des gens avec des visions, des backgrounds différents, des nouvelles façons de penser pour innover », avance Ouellette.