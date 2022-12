Comment me faire aimer de mon fils?

Notre fils de trois ans n’en a que pour son père. Comme c’est lui qui le dépose au CPE chaque matin et qui va le chercher chaque soir, en plus de l’amuser pendant que je prépare les repas et de lui donner son bain pendant que je débarrasse et que je range la cuisine, il ne me reste plus d’espace pour me faire aimer de ce petit bout de chou que j’aime. Comment parvenir à toucher son cœur ? Je sais que vous risquez de me dire que ce n’est pas grave et que mon fils me reviendra quand il sera en âge de faire la part des choses, mais en attendant, je trouve ça difficile.

Maman qui se sent délaissée

Il n’y a jamais personne qui vous a dit que le partage des tâches dans une famille ça peut se modifier ? Tant que vous n’aurez pas le réflexe de demander à occuper votre espace de mère auprès de votre fils et non pas juste celui de domestique, la situation ne risque pas de changer. Pourquoi ne pas donner le bain au petit et lui raconter l’histoire pour s’endormir pendant que son père lave la vaisselle et range la cuisine par exemple ?