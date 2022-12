Comment vivre le deuil de sa meilleure amie?

Il y a six mois, j’ai perdu une personne importante dans ma vie puisqu’on se connaissait depuis l’âge de six ans quand on a commencé notre primaire dans un quartier du Plateau Mont-Royal. Toutes deux issues de familles ouvrières et pas très riches, on se comprenait sans parler, même si on se racontait tous nos petits malheurs quotidiens.

On a épousé des hommes du même milieu et on ne leur a donné d’autre choix que de s’entendre, puisqu’on était inséparables. On a eu nos enfants à peu près en même temps, et quand on s’est éloignés pour aller vivre en Abitibi à cause du travail de mon mari, on a tout fait pour garder le contact.

La vie a passé, nos enfants se sont mariés, et nos maris sont décédés à quelques mois d’intervalle. Ça nous a rapprochées encore plus. On avait beau avoir nos familles et quelques amies autour, c’est toujours vers elle que je me tournais dans les moments difficiles et elle faisait pareil de son côté.

Vous devez vous demander où je veux en venir ? Et bien m’y voici. La vieille femme de 75 ans que je suis ne se remet pas du décès de cette amie survenu à la fin de l’été. Mes enfants, comme mes deux sœurs d’ailleurs, trouvent que j’exagère ma peine. Un infarctus a eu raison d’elle, alors qu’elle n’était même pas malade.

Je ne sais pas ce qui m’arrive Louise, c’est comme si on m’avait enlevé la moitié de moi. C’est effrayant ce que je vais vous dire, mais je ne me rappelle même pas avoir eu autant de peine au décès de mon mari, même si je l’aimais. Le pire c’est que je ne peux pas dire ça à personne au risque de passer pour une sans cœur.

Les miens disent que ce n’est pas normal d’avoir autant de peine pour quelqu’un qui n’était même pas de ma famille, et je veux bien croire qu’ils ont raison. Mais alors de quoi ça dépend selon vous ?

Femme en déroute

En quoi est-il si important de savoir d’où vient une douleur ? L’important n’est-il pas de l’identifier et de prendre les moyens pour passer au travers ? L’amour, ça ne se commande pas, pas plus que ça ne se mesure en degré de parenté. On aime et c’est comme ça. L’important étant de faire votre deuil, vous auriez intérêt à voir un thérapeute pour qu’il vous fasse cheminer vers l’acceptation du départ de celle qui vous accompagne dans la vie depuis 70 ans, ce qui n’est pas rien.