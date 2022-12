SANTORIELLO NAPPI, Luigia



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Luigia Nappi Santoriello, grande pionnière de SANTCO, à Montréal, le dimanche 18 décembre 2022, à l'âge de 77 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Antonio Santoriello, ses enfants Lino (Domenica), Antoniucccio (Jude Marie), Marco (Véronique), Maria (feu Serge Théorêt), Emma (Jean-Luc), Sergio Bruno, Eddy (Louise) et Franco (Sophie), ses petits-enfants Ann-Marie, Elizabeth, Alexia, Antonio, Victoria, Giorgio, Lilia, Lea, Vincent, Elyssa, Stella, Océanne, Emma, Matteo, Gina, Milly et Emilio, ses frères Eduardo (Lucia) et Sergio (Angela), sa belle-sœur Sofia (feu Bruno Nappi) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité du 6e étage de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur dévouement et les bons soins prodigués.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 28 décembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées le jeudi 29 décembre 2022, à 10h en l'église Notre-Dame-de-la-Défense et de là au Cimetière de Laval, 5505 Chemin Bas St-Francois.Des dons en sa mémoire à la Fondation Santa Cabrini seraient appréciés.