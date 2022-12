Destruction du Bol d’Or: «des jeunes marqués au fer rouge», disent les parents des Condors

Les sanctions que le RSEQ a imposées cette semaine aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches afin de les punir pour la démolition du trophée du Bol d’Or ne passent pas auprès de parents de joueurs, qui montent aux barricades pour dénoncer.

Les parents consultés par Le Journal s’entendent tous sur le fait que le geste posé par une poignée de jeunes de l’équipe était « irresponsable » et « pas intelligent ».

Cependant, le frein imposé sur le recrutement et l’exclusion des séries en 2023 constituent des peines trop lourdes, estiment-ils.

« Il y a des joueurs de hockey junior qui ont agressé une fille et qui ne reçoivent pas ce traitement en ce moment. C’est complètement démesuré et on voit que le RSEQ a pris ses décisions sous la pression populaire », estime Étienne Fortin, qui considère que « des mineurs sont traités comme des criminels ».

Après avoir remporté le Bol d’or en division 3 lors des deux dernières saisons, des joueurs des Condors ont détruit le trophée en le faisant fondre et en se moquant des précédents gagnants.

Photo d'archives tirée de Snapchat

L’autre côté de la médaille

Le geste a été unanimement décrié, mais les parents constatent actuellement que les étudiants-athlètes paient trop cher le prix d’une erreur de jeunesse.

« Je sais que je vais me faire lapider en sortant publiquement, mais je veux qu’on montre l’autre côté de la médaille », a martelé Étienne Fortin.

« On est en train d’en faire des jeunes marqués au fer rouge. C’est rendu au point où mon fils et bien d’autres jeunes dans l’équipe ne veulent plus porter leurs vêtements des Condors par crainte de se faire écœurer. Tout ça a pris trop d’envergure », a-t-il rappelé.

De son côté, un autre parent, Fabien Simard, se dit aussi troublé.

« Il faut se demander si la sentence est proportionnelle au geste commis. Normalement, il y a des étapes avant de congédier quelqu’un », a-t-il imagé, soulignant que les Condors seront contraints à une situation de football participatif la saison prochaine.

S’il s’empresse de souligner qu’il condamne le geste des jeunes qui ont anéanti le trophée, il voudrait bien remettre les choses en contexte.

« Le Bol d’Or n’est pas neuf pour rien. Ils le refont chaque année parce que des incidents surviennent. Tu ne peux pas dire qu’avant tout allait bien et que tout à coup, c’est tolérance zéro. »

Crainte des représailles

Appelé à se prononcer sur ce qui aurait pu être une sanction acceptable, M. Simard a évoqué l’idée des défaites par forfait.

« Si tu dis aux jeunes qu’ils débutent la saison avec deux défaites, ils vont devoir se retrousser les manches. Tu vas les forcer à travailler pour se relever, et ça, c’est formateur », a-t-il suggéré.

Les autres parents qui ont accepté de nous répondre ont préféré ne pas être identifiés, de peur que leurs enfants soient éclaboussés.

« Au tribunal des réseaux sociaux, on ne gagnera jamais », nous a confié l’un d’eux.

Encadrement suffisant

Dans cette saga du Bol d’Or, certains ont laissé entendre que les jeunes auraient dû être mieux encadrés. Il s’agit d’une perception que les parents de joueurs jugent complètement erronée.

L’un d’entre eux a tenu à spécifier que « les entraîneurs sont à peu près toujours avec les jeunes, ils sont très engagés », en citant l’implication des Condors auprès de Moisson Beauce, Opération Nez rouge et d’autres missions communautaires.

« Ces jeunes-là ont donné l’exemple pendant deux ans, mais à cause d’une gaffe dans une soirée, on a amalgamé tout le monde dans un moule de petits bums », a-t-il enchaîné.

Le Cégep Beauce-Appalaches a confirmé cette semaine qu’il en appellerait des sanctions du RSEQ.