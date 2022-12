États-Unis: une tempête «qui arrive une fois par génération»

Plus de 100 millions de personnes à travers les États-Unis sont soumises à des alertes météorologiques hivernales, car une tempête majeure devrait apporter ce que le National Weather Service appelle un «événement qui arrive une fois par génération».

Plus de 1 900 vols auraient été annulés jusqu'à présent à travers les États-Unis, selon CNN.

AFP

À Chicago et à Denver, un quart des arrivées et des départs ont été annulés jeudi, selon les données de FlightAware.

Le président Biden a averti les Américains de prendre au sérieux la tempête hivernale «dangereuse et menaçante» généralisée et d'écouter les avertissements des autorités locales.

AFP

«C'est vraiment une alerte météo très sérieuse ici. Et elle va de l'Oklahoma jusqu'au Wyoming, et du Wyoming au Maine. Et c'est une conséquence réelle. J'encourage donc tout le monde, s'il vous plaît, à tenir compte des avertissements locaux», a déclaré Joe Biden.

L'administration a tenté de contacter jusqu'à présent 26 gouverneurs dans les régions touchées, a-t-il déclaré.

AFP

La Garde côtière des États-Unis a averti les navires de migrants qui tentent d'entrer aux États-Unis pendant la tempête qu'il est dangereux de le faire, selon un communiqué de presse jeudi de l'agence.

«Le temps hivernal est imprévisible dans le détroit de Floride», peut-on apprendre dans le communiqué. Cela peut entraîner le chavirement de ces navires rustiques et dangereux et la mort de personnes.»

Le froid persistera pendant le week-end de Noël, ce qui en fait le Noël le plus froid depuis environ 40 ans pour certaines régions du pays.