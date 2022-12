Gastronomie locale au réveillon

Le stratège de marques chez ILOT marketing, Guillaume Mathieu, propose un Noël 2022 concentré sur les produits québécois et nous invite à créer des plats aux saveurs locales.

«Manger local en respectant les traditions, c’est assez facile», a lancé l’expert au micro de QUB.

Pourquoi pas une entrée d'huîtres des Îles-de-la-Madeleine ? Et les à côtés... tout aussi québécois! Laissons tomber le citron et remplaçons-le par une mignonnette faite d'échalotes françaises de nos serres et d’un bon vinaigre québécois.

Et pour impressionner les convives, Guillaume propose les bourgots du Bas-Saint-Laurent tout droit venus de l’entreprise rimouskoise Chasse-marée et d’autres délices. Écoutez ses suggestions à 7:10.

Et n’oublions pas le dessert !

Il invite les Québécois à troquer les canneberges et les cerises par des petits fruits tels que la camerise et le cassis.

«Remplacez la canneberge ou la cerise dans la bouche et vous créez de la curiosité!»

Plusieurs autres options locales s’offrent à nous dans les petits fruits, mais aussi dans les épices. Pour les découvrir, c’est à partir de 8:30.

Et qu’est-ce qu’on boit au Québec ?

«On boit des bulles !» a répondu le stratège de marques. Parce que oui, au Québec, on fait des bonnes bulles, nous affirme-t-il.

Au micro de Philippe-Vincent Foisy, il nous propose une sélection raffinée, notamment le domaine Bergeville, en Estrie, reconnu pour ses bulles.

Pour un achat plus accessible, il nous dirige vers des cidres québécois qui ne cessent de se renouveler avec des produits «funky».

«Arrêtez de craindre les vins québécois», a lancé Guillaume Mathieu. Il nous promet une excellente sélection de blancs à la SAQ et quelques rouges aussi, quoique moins nombreux. Pour la liste complète qu’il a mis du temps à découvrir pour nous, c’est juste ici.