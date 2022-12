Heureux d'arriver chez le CF Montréal, Hernan Losada apprend encore

Le CF Montréal a présenté son nouvel entraîneur-chef Hernan Losada lors d’une conférence de presse tenue jeudi au Centre Nutrilait et c’est avec beaucoup d’entrain qu’il débarque dans la métropole québécoise.

L’Argentin de 40 ans, qui a prononcé plusieurs phrases dans un français compréhensible, s’est dit heureux de se joindre à une équipe reconnue selon lui pour la qualité du développement de ses jeunes athlètes. Aussi, les journalistes l’ont rapidement interrogé sur ses relations parfois orageuses avec ses troupiers du passé et il ne s’est pas nécessairement défilé, se disant toujours prêt à apprendre et à s’améliorer.

«Ce n’est pas facile de garder 30 joueurs heureux et motivés; c’est un défi et un travail difficile. Il y a beaucoup de changements en cours de route. J’ai commis des erreurs, mais j’ai également accompli de bonnes choses et j’en suis fier. Parfois, il y a eu des commentaires négatifs, mais j’en ai aussi reçu des positifs, a-t-il précisé. Je suis un jeune instructeur qui en apprend beaucoup comme coach et personne. [...] J’ai encore des aspects à modifier et à ajuster.»

Losada prendra la place de Wilfried Nancy, qui a quitté l’organisation au profit du Crew de Columbus cet automne. Il est le neuvième pilote du club montréalais depuis l’arrivée de celui-ci dans la Major League Soccer (MLS) en 2012. Précédemment, il a été aux commandes du D.C. United pour 41 rencontres de janvier 2021 à avril dernier et a totalisé 17 victoires. L’ancien joueur du championnat belge s’est également retrouvé à la barre de l’équipe de Beerschot de 2019 à 2021, entre autres.

«Je suis très content de son arrivée, on s’est affronté en Belgique et je suis sûr qu’on fera de bonnes choses ensemble, a commenté le vice-président et directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Je suis très fier et c’est réciproque, on a confiance en sa vision. Comme entraîneur en Belgique, il a bien fait malgré la pression des partisans et a beaucoup accompli chez D.C. United.»

Vision plus offensive

En misant sur Losada, le CF Montréal espère donner plus de punch à son attaque, estimant que le nouveau pilote usera de stratégies permettant d’ouvrir le jeu davantage.

«C’est l’entraîneur qui va s’adapter au club et pas l’inverse. C’est un football offensif que nous voulons à Montréal», a déclaré Renard, tout en évoquant deux duels passés entre le DC et Montréal durant lesquels la formation de Washington avait dominé ses rivaux.

«J’étais un milieu de terrain offensif. Je pense toujours à la façon de gagner un match et non pas de le perdre. Comment pouvons-nous créer davantage d’occasions de marquer? Je crois que le football est un spectacle et il faut donner du matériel intéressant aux partisans», a ajouté Losada.

Des changements

Les dernières semaines ont été occupées dans les bureaux du CF, particulièrement en raison des tractations avec le Crew qui a embauché Nancy.

«Il y a eu de l’intérêt pour le poste et plusieurs se sont manifestés, mais il y a un processus à respecter dans la ligue. Quand les démarches avec Columbus se sont précisées, on a rencontré les candidats il y a un mois environ. À partir du moment que Wilfried a quitté, ça s’est passé très vite, a expliqué Renard. On va essayer de commencer la saison le mieux possible avec le personnel en place. On était très à l’aise avec Hernan dès le début et l’argent n’a pas été un problème.»

Le CF a terminé au deuxième rang de l’Association de l’Est avec 65 points en 2022, s’inclinant au deuxième tour éliminatoire devant le New York City FC. Au cours de la saison morte, certains éléments clés comme Djordje Mihailovic, Alistair Johnston, Ismaël Koné et Victor Wanyama ont levé les voiles, créant des trous à combler dans l’effectif.

Lors des derniers jours, Renard a mis la main sur les défenseurs Aaron Herrera et George Campbell par le biais de transactions avec le Real Salt Lake et l’Atlanta United FC, respectivement.