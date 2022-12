Le bruit des véhicules électriques s’ajustera en fonction de l’accélération

Un an après avoir obligé les véhicules électriques à être équipés d’émetteurs sonores à basse vitesse, Transport Canada forcera désormais les émetteurs à faire des sons différents de manière à savoir si le véhicule accélère ou ralentit.

En d’autres termes, le type de son pourrait être plus aigu ou grave, et le volume plus fort ou plus faible, en fonction de l’accélération de véhicule.

«Étant donné que les émetteurs sonores peuvent prévenir les collisions et améliorer la sécurité, il était important d’établir des exigences relatives aux émetteurs sonores pour les véhicules hybrides et électriques», a déclaré par communiqué le ministre des Transports, Omar Alghabra.

Les véhicules électriques sont beaucoup moins bruyants que les véhicules traditionnels à essence étant donné qu’il n’y a pas de phénomène de combustion.

Le faible bruit qu’ils génèrent s’avère toutefois un problème de sécurité, surtout à basse vitesse.

«Les véhicules silencieux posent un risque accru de collision avec les usagers de la route comme les cyclistes, les piétons et les personnes en situation de handicap», fait savoir le ministère fédéral.

La nouvelle réglementation n’est pas une nouvelle dans le monde des constructeurs de véhicules. Elle vise plutôt à harmoniser les règles canadiennes avec celles des États-Unis et des Nations unies.

Transport Canada remarque par ailleurs que les véhicules électriques légers déjà en circulation adhèrent déjà volontairement aux exigences établies par les États-Unis et les Nations unies.

Le règlement a donc comme objectif d’«incorporer ces deux exigences dans une norme canadienne permettant aux constructeurs de choisir l’exigence à adopter (c’est-à-dire celle des États-Unis ou celle de l’ONU), codifiant par le fait même une pratique existante».

Le gouvernement de Justin Trudeau adoptera un autre règlement, le 30 décembre, voulant qu’un cinquième de l'ensemble des voitures, véhicules utilitaires sport (VUS) et camions vendus au Canada soient électriques dès 2026. Le chiffre devra être de 60 % d’ici 2030, puis de 100 % en 2035.