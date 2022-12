Le comédien Karl Walcott dans «Riverdale»

Après «Le chalet» et «Big Brother Célébrités», le comédien québécois Karl Walcott se joint à la distribution de la septième et dernière saison de la série à succès «Riverdale» de la chaine américaine The CW.

Selon «Deadline», qui a rapporté la nouvelle, Walcott interprétera Clay Walker, un ado studieux et cultivé. Il s'agit d'un rôle important et récurrent pour sa carrière.

«Je suis très reconnaissant de me joindre à cette distribution et à cette équipe incroyable», a écrit Karl Walcott sur Instagram.

Plusieurs de ses amis ou connaissances l’ont félicité sous sa publication, dont Claudia Bouvette, Marie Soleil Dion, Sarah-Jeanne Labrosse, Antoine Pilon, Rodley Pitt, Kevin Raphaël, Lysanne Richard, Maxim Roy et Catherine St-Laurent.

Karl Walcott a récemment joué dans la première série de Xavier Dolan, «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», disponible sur Club illico, ainsi que dans «Escouade 99», «District 31», «La dérape», «Toute la vie» et «Cerebrum». Au cinéma, il a notamment été à l’affiche de «Moonfall», de Roland Emmerich, en plus d'être dans «Les oiseaux ivres», de Yvan Grbovic, et dans «X-Men: Apocalypse», de Bryan Singer.