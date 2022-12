Le DJ suédois Mike Perry s’amène à Québec pour Toboggan

En raison d’enjeux de visa, le DJ Regard ne pourra pas s’amener à Québec pour l’événement Toboggan. Il sera remplacé par le DJ suédois Mike Perry.

Mike Perry animera la place de l’Assemblée nationale, le 31 décembre, avant l’arrivée de la nouvelle année jusqu’à minuit trente.

« Il ne fait aucun doute que ce nouvel alignement pour la soirée du 31 décembre saura plaire à tous. Mike Perry a un son extrêmement rassembleur. On parle d’un artiste qui a accumulé pas moins de 550 millions de vues avec la seule pièce The Ocean », a indiqué Louis Bellavance, vice-président contenu et direction artistique de Toboggan – Soirées Nouvel An.

D’ingénieur à créateur de succès très en demande, le DJ Mike Perry est l’un des artistes les plus écoutés de la blogosphère.

Son titre The Ocean a été l’une des pièces les plus écoutés sur Spotify en 2016.

Son remix de la pièce Perfect d’Ed Sheeran lui a permis de cumuler un chiffre global dépassant le milliard d’écoutes.