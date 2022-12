Revue de l'année: les 5 jeux vidéos incontournables de 2022

Ils nous ont permis d’explorer des contrées post-apocalyptiques, d’engloutir des ennemis d’une seule bouchée, de retomber en enfance, d’explorer la mythologie nordique et de parcourir le royaume de l’Entre-monde. Et ils nous ont, surtout, gardés scotchés à nos consoles tout au long de l’année. Le Journal vous présente son palmarès des cinq meilleurs jeux de 2022.

God of War: Rognarök

Ses combats grisants (et divinement brutaux !), son intrigue prenante, ses graphiques à couper le souffle... God of War: Rognarök s’est rapidement hissé au top des meilleurs jeux de l’année dans le cœur des légions de fans. Certes, la barre était haute pour ce grand retour de Kratos, Atreus et compagnie après quatre années d’absence. Mais nul doute possible, ce nouveau chapitre de la saga a réussi à dépasser nos attentes très élevées et à nous captiver durant de très nombreuses heures, sans jamais nous lasser. Chapeau !

√ Sur PS4 et PS5

Horizon Forbidden West

On ne change pas une recette gagnante. Ça, Horizon Forbidden West l’a bien compris, en utilisant les mêmes bases que pour son chapitre précédent (l’excellent Horizon Zero Dawn) pour bâtir une suite absolument exceptionnelle. Son futur dystopique se déploie dans toute sa splendeur, plaçant le joueur dans la peau de la guerrière Aloy, chargée d’explorer l’Ouest américain prohibé dans lequel il fait si bon se perdre. Un incontournable pour tout fan de jeu d’aventure et d’action.

√ Sur PS4 et PS5

Elden Ring

On l’avoue, Elden Ring nous a soutiré bon nombre de jurons avant qu’on réussisse à l’apprécier à sa juste valeur. Ardue, parfois hostile et souvent punitive, cette nouvelle offrande de Hidetaka Miyazaki donne en effet (beaucoup !) de fil à retordre aux joueurs. Mais une fois ses mécaniques comprises et ses ennemis maîtrisés, on ne peut que s’émerveiller devant son monde grouillant de spectres et de fantômes à l’esthétique étonnamment poétique. Bref, un jeu qui récompense de belle manière la patience et la détermination de ses adeptes.

√ Sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC

Kirby and the Forgotten Land

Pour son trentième anniversaire, c’est à ses fans que la plus adorable des créatures rose bonbon a offert un cadeau : Kirby and the Forgotten Land, sa plus amusante aventure à ce jour. Cette fois-ci, notre vaillant héros se retrouve catapulté dans un monde abandonné par les humains, désormais tombé en ruines (pensez à une version édulcorée de The Last of Us) duquel il doit rescaper ses amis Waddle Dees. À défaut de réinventer la formule usuelle, Kirby and the Forgotten Land a réussi à la polir et la parfaire pour la porter à son paroxysme. Et bon Dieu que c’est mignon !

√ Sur Nintendo Switch

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Ah, la nostalgie... Quelques secondes suffisent pour que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge nous replonge dans nos souvenirs, évoquant nos week-ends de jeunesse passés dans les arcades. On renoue ici avec Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël dans une aventure inédite empruntant les codes et l’esthétique des années 1980 ; musique électronique rythmée, parcours bidimensionnel et linéaire, graphiques colorés et pixélisés... tout y est, mais agrémenté d’une touche de modernité.

√ Sur PS4, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC