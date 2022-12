Les 5 livres mieux-être qui se sont démarqués en 2022

Les livres sur le mieux-être apportent souvent réconfort, joie, paix et espoir. Ils permettent en général de voir les choses sous une nouvelle perspective. On y trouve dans la plupart des cas des solutions toutes simples à divers problèmes que l’on vit. Que ce soit pour terminer l’année en beauté ou pour bien pour commencer celle qui est à nos portes, voici notre top 5 pour 2022.

1. POUR QUE LA CHANCE SOIT AU RENDEZ-VOUS

Photo fournie par Éditions Albin Michel

De la chance, on s’en souhaite tous à l’aube d’une nouvelle année. Que ce soit pour avoir la main chanceuse au jeu, réussir en affaires, vivre l’extase en amour et se tenir loin des catastrophes et des problèmes de santé, on souhaite qu’elle nous accompagne le plus souvent possible.

Dans son livre, Provoque ta chance !, l’auteur et professeur en psychologie Christophe Haag s’est penché sur la question à savoir pourquoi certaines personnes sont chanceuses dans la vie tandis que d’autres semblent être nées sous de moins bons auspices.

Afin d’écrire son ouvrage, l’auteur a rencontré plusieurs personnes qui ont eu plus de chance que d’autres en commençant par Annette, la seule survivante d’un écrasement d’avion commercial qui a passé huit jours seule dans la jungle vietnamienne avant d’être rescapée.

Avoir une force mentale incroyable, ne pas jouer à la victime même lorsqu’il y a très peu d’espoir et cesser de se plaindre pour mieux envisager les solutions seraient les principales clés pour réussir. L’échec ne devrait jamais être considéré, même pour un athlète qui a manqué sa cible. Il faut plutôt évoquer sa défaite comme une occasion de faire mieux la fois suivante. C’est ce qu’on appelle rebondir après l’épreuve. Quant à ceux qui attirent la chance, ce sont en principe des gens audacieux qui savent tirer profit d’une opportunité.

2. POUR DES JOURS HEUREUX !

Photo fournie par Guy Trédaniel Éditeur

L’auteure à succès Gabrielle Bernstein propose dans Happy days divers conseils pour se libérer des souffrances du passé afin de vivre de manière épanouie. Elle fait remarquer que trop souvent, on passe à côté du bonheur par peur du changement. Il peut s’agir de la peur de changer d’emploi, de changer de conjoint, voire de simplement changer son cercle d’amis.

Sachant que c’est propre à l’être humain de ne pas aimer le changement et de sortir de sa zone de confort, il faut néanmoins tenter d’entrevoir le changement comme quelque chose de positif. Comme elle le dit si bien, par peur de perdre sa sécurité, on accepte d’être malheureux, craignant la catastrophe. Pourtant, la catastrophe anticipée n’arrive pas toujours. Au contraire, c’est souvent le bonheur et la paix qui nous attendent au fil d’arrivée.

3. AUGMENTEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE

Photo fournie par Les Éditions Un monde différent

Pour Force de vie, récent best-seller du New York Times traduit en français, l’auteur Tony Robbins s’est associé à deux médecins spécialisés en génétique moléculaire et en biomédecine afin de livrer les dernières avancées en matière de santé. L’idée étant d’augmenter son espérance de vie tout en accroissant également sa qualité de vie. Évidemment, la plupart d’entre nous savent quelles sont les saines habitudes de vie. Pour s’approprier la fameuse fontaine de Jouvence, on doit faire preuve d’une grande discipline et de détermination.

Ceux qui appliquent certains principes peuvent avoir autant d’énergie et de vitalité à 60 ans qu’un jeune de 30 ans. Il s’agit de l’âge biologique qui n’est pas nécessairement lié à la génétique. D’ailleurs, l’âge biologique d’un individu peut être évalué par une prise de sang et par les biomarqueurs permettant d’évaluer également leur espérance de vie active.

Si vous êtes de ceux qui ressentent un déclin en matière d’énergie vitale et que vous êtes plus fatigué qu’auparavant en fournissant le même effort, sachez que vous pouvez renverser la tendance. La bonne nouvelle, c’est que nos cellules se renouvellent, et qu’il devient possible d’éprouver un rajeunissement général de son corps en suivant de précieux conseils. Par exemple, on sait d’emblée que l’obésité entraîne le diabète de type 2, responsable de nombreuses maladies, dont les maladies cardiaques, en plus d’augmenter les risques de cancer du sein, du foie, du rein, du pancréas et de plusieurs autres. On sait maintenant avec certitude que le diabète de type 2 est réversible, ce qui remet en question la croyance très répandue voulant qu’il dure toute la vie et même qu’il s’aggrave avec le temps.

Ainsi, une perte de poids régénère et rajeunit les cellules productrices d’insuline du pancréas ce qui peut suffire à mettre le diabète de type 2 en rémission. Il suffit de bouger davantage et de modifier ses habitudes alimentaires.

4. DÉPLOYER SES AILES

Photo fournie par Les Éditions le Dauphin Blanc

C’est connu, lorsque tout va mal, la tendance est de penser aux problèmes, ce qui malheureusement peut nous plonger dans une spirale négative. Si, à l’inverse, on pouvait apprendre à apprécier ce qui va bien, malgré les ennuis, chacun parviendrait à s’en sortir beaucoup mieux. C’est ce que propose l’auteur de L’envol du papillon. En pratiquant l’émerveillement, en aimant les autres et soi-même, tout en faisant preuve de résilience on pourrait parvenir à surmonter les obstacles. Une façon de déployer ses ailes et vivre de manière plus zen.

5. UN PARTAGE DE BIEN-ÊTRE

Photo fournie par Éditions Edito

Mitsou et ses deux sœurs, Abeille et Noémie ont choisi de partager leurs idéaux en matière de mieux-être dans leur livre Bien-être inspiré. D’emblée, on remarque une très grande complicité entre les trois sœurs. Ce sont des amies, des confidentes et des alliées dans la vie. Loin de toute jalousie, elles sont en mode respect et encouragement les unes envers les autres. Parmi les valeurs qu’elles préconisent, il y a l’équilibre et l’harmonie entre le corps, le cœur et l’esprit. Un bon régime alimentaire, l’exercice et le yoga. À cela s’ajoute apprendre à faire preuve de compassion envers les autres. Un beau livre inspirant !