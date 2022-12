Les avocats de l’aide juridique en grève pendant les Fêtes

Les avocats de l’aide juridique ont annoncé jeudi, en fin de journée, qu’ils entreraient en grève du 23 au 27 décembre, en réaction à la décision de leur employeur, le Centre communautaire de Montréal et Laval, de sanctionner toute forme de non-disponibilité lors d’un jour férié.

«Afin d’éviter que de telles représailles puissent être prises à l’endroit des membres de notre syndicat, nous n’avons d’autre choix que de rester solidaires et combattifs. Nous ne cèderons pas à l’intimidation», a affirmé le syndicat, par voie de communiqué.

La grève sera donc déclenchée le 23 décembre à minuit, et ce jusqu’au 27 décembre à 23 h 59.

L’employeur avait menacé en début de semaine de contester les moyens de pression des avocats en interpellant le tribunal administratif du travail (TAT) pour rendre leurs moyens de pression de grève illégaux.

Les avocats permanents avaient préalablement annoncé qu’ils ne rempliraient pas l’horaire prévu pour les Fêtes. «Si l’employeur était aux prises avec des cases vides, il pouvait alors demander des volontaires ou trouver une solution de rechange de son choix, mais qu’il n’était nullement dans les responsabilités de notre syndicat de lui trouver des volontaires», peut-on lire dans le communiqué.

Les avocats de la garde téléphonique et de la visiocomparution devaient rester en poste, couvrant l’ensemble du Québec la nuit, la fin de semaine et lors des jours fériés. L’employeur aurait alors annulé l’audience prévue au TAT et informé les avocats de son intention d’imposer un horaire.

En réponse, les avocats ont plaidé que leur convention collective permettait à chacun de refuser ou d’accepter un horaire.

«Nous dénonçons fortement le comportement de nos employeurs, le Centre communautaire juridique de Montréal et Laval et la Commission des services juridiques, qui s’évertuent ainsi à judiciariser nos différends plutôt que de travailler dans le sens de notre demande visant à préserver notre parité salariale avec les avocates et les avocats de la Couronne», a ajouté le syndicat.

Une assemblée générale est prévue le 28 décembre prochain à 13 h pour faire le point sur la situation.