L’ex-président des Alouettes Mario Cecchini réagit

L’ancien président des Alouettes de Montréal Mario Cecchini a pris la parole sur les réseaux sociaux, jeudi matin, afin de commenter son départ de l’organisation.

La fin de l’association entre le dirigeant et les Moineaux, qui a été rapportée lundi par Le Journal de Montréal, en a surpris plusieurs. Le principal concerné a préféré retenir les éléments positifs de son aventure avec l’équipe ayant commencé en 2020, à l’arrivée des nouveaux propriétaires Sid Spiegel et Gary Stern.

«À tous les partisans des Alouettes, vous savez maintenant que les gens possédant les Alouettes m’ont informé lundi que mon contrat ne sera pas renouvelé. C’est leur droit et je respecte cela. Merci à tous les joueurs, les employés, les commanditaires et, surtout, les amateurs, a-t-il écrit sur Twitter. Chaque fois que nous avons discuté dans les gradins et sur le terrain, nous avons eu du plaisir. Un merci spécial à Danny Maciocia [le directeur général], le travailleur le plus acharné que je connaisse, et à ma famille qui a été importante pour me permettre d’accomplir tout cela. Je vous aime.»

En conférence de presse, mercredi, Maciocia a confirmé de manière indirecte la fin du mandat de Cecchini avec les Alouettes. Le club ayant participé à la finale de la section Est de la Ligue canadienne de football cette année a vécu quelques soubresauts récemment : en plus du départ du président, Jason Maas a été embauché à titre d’entraîneur-chef.