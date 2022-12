Louis-José Houde à ses fans à propos de fausses pages Facebook: «Méfiez-vous!»

Louis-José Houde est le plus récent artiste à prendre la parole sur sa page Facebook officielle pour dénoncer des pratiques frauduleuses effectuées en son nom par des escrocs du web. L’humoriste a assuré à ses admirateurs que jamais de l’argent ne leur serait demandé pour être membre de son fan-club.

«Depuis quelque temps, mon équipe doit intervenir régulièrement pour faire fermer de fausses pages qui essaient de vous attirer en se faisant passer pour moi », s’est résolu à écrire Louis-José Houde sur sa page Facebook mercredi soir.

«Sachez que ma seule page Facebook, c’est celle-ci, et le seul fan-club autorisé, c’est le LJClub, auquel vous pouvez vous abonner par le biais de mon site Internet», a clarifié l’humoriste de 45 ans, qui ne possède aucune autre page active sur les réseaux sociaux.

L’artiste incite ses admirateurs à rester prudents et à se méfier des messages Messenger supposément à son nom ou au nom de son équipe.

«Je ne vous demanderai jamais de vous abonner à une autre page, je ne vous contacterai jamais en privé et je ne demanderai jamais d’argent pour vous abonner à mon fan-club», ajoute-t-il dans sa publication ayant récolté de nombreux commentaires de gens affirmant avoir signalé de fausses pages d’artistes qui sollicitaient de l’agent.

«Pilules miracles»

En février dernier, la chanteuse Ariane Moffatt avait pris la décision de quitter Facebook, car elle en avait eu assez que des gens utilisent frauduleusement, depuis un an, son nom et son image pour vendre des produits dits amincissants.

« Ça fait plus d’un an qu’on usurpe frauduleusement mon image pour la déformer (lire amaigrir tout ce qui peut s’amaigrir sur mes photos), qu’on me fait dire des atrocités totalement à l’opposé de mes valeurs à propos de la perte de poids et de la santé, que je reçois des messages de milliers de personnes qui me demandent si mes pilules miracles fonctionnent », avait-elle écrit.

Son équipe avait contacté Facebook, qui avait refusé de retirer ces publicités mensongères, dont le lien menait vers un site externe.

Rappelons que l’humoriste et comédienne Katherine Levac a aussi été victime d’une publication mensongère – un article de journal à travers lequel elle aurait révélé « les secrets de sa perte de poids, de supposées gélules miracles » – ayant circulé sur les réseaux sociaux en décembre 2022.

Idem pour le comédien de la série Le bonheur Michel Charette, qui avait aussi dû gérer un problème similaire en 2020, alors qu’on utilisait son image et sa perte de poids sans son autorisation pour tenter de vendre des « pilules miracles amincissantes ». L’acteur très agacé avait fait quelques sorties publiques sur les réseaux sociaux et en entrevue à ce sujet afin de prévenir ses admirateurs.