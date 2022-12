Passionnés de motoneige, offrez-vous des vacances hivernales sur la Côte-Nord!

Des kilomètres de sentiers balisés, des relais de motoneige chaleureux et des paysages hivernaux à couper le souffle: voilà ce qui vous attend sur la Côte-Nord. Laissez-vous séduire par cette invitation à sillonner ce vaste territoire!

Avec ses 300 282 km2 de territoire, la région regorge d’endroits à explorer lors d’une expédition en motoneige, à commencer par la mythique Route Blanche et ses nombreux sentiers enneigés.

En préparation de vos vacances hivernales, jetez un œil à ces sites coups de cœur et consultez régulièrement l’état des sentiers de motoneige.

Explorez le paradis des motoneigistes

Aucun doute que vous tomberez sous le charme des 2 000 km de sentiers balisés que la région de la Côte-Nord a à vous offrir!

Tout au long de la côte, contemplez de magnifiques paysages enneigés grâce aux nombreux points d’observation sur le fleuve Saint-Laurent et le fjord du Saguenay.

De plus, saviez-vous que la Côte-Nord abrite la plus haute passerelle de motoneige au monde et la plus longue en Amérique du Nord? Située à Baie-Comeau sur la Rivière Manicouagan, cette structure d’une hauteur de 24,7 mètres et d’une longueur de 213 mètres vous offre un panorama hivernal grandiose.

Crédit: Tourisme Côte-Nord / Sébastien St-Jean / Olivier Bédard

Vivez l’expérience d’une vie sur la Route Blanche

L’hiver représente la saison idéale pour découvrir la Basse-Côte-Nord, colorée de bleu et de blanc immaculé.

Destinée aux résidents de ce territoire éloigné, la Route Blanche est le seul lien terrestre continu entre Kegaska et Blanc-Sablon. Les adeptes de motoneige qui n’ont pas froid aux yeux sont donc invités à vivre une expérience mémorable en empruntant cette autoroute enneigée de 525 km.

En compagnie d’un guide motoneige, partez à la découverte de villages pittoresques et allez à la rencontre des Coasters, les chaleureux résidents de la Basse-Côte-Nord.

Ce qui vous attend sur votre route X

Crédits: Tourisme Côte-Nord/M. Malherbe et Snowride

Ajoutez ces arrêts incontournables à votre itinéraire

Une expédition en motoneige sur la Côte-Nord représente également l’occasion de vous offrir une bonne nuit de sommeil dans de jolis hébergements qui proposent une multitude d’activités sur leur site.

Selon le circuit que vous avez en tête, notez bien ces arrêts incontournables pour profiter d’un nid douillet, après une journée à admirer les magnifiques paysages enneigés qui défileront sous vos yeux.

Deux endroits coups de cœur où loger lors de votre virée en motoneige Centre de vacances Ferme 5 étoiles à Sacré-Cœur: que vous optiez pour une nuitée en chalet, en motel ou en yourte, vous pourrez profiter de votre visite pour planifier une excursion en traîneau à chiens ou en raquette, un après-midi de pêche blanche ou une séance de détente dans la zone spa. que vous optiez pour une nuitée en chalet, en motel ou en yourte, vous pourrez profiter de votre visite pour planifier une excursion en traîneau à chiens ou en raquette, un après-midi de pêche blanche ou une séance de détente dans la zone spa. En savoir plus Complexe hôtelier Pelchat aux Escoumins: accessible via le sentier Pelchat/Monts Valin, cet établissement propose plusieurs forfaits pour les motoneigistes avec une nuitée dans une chambre moderne et spacieuse ainsi qu’une vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent. accessible via le sentier Pelchat/Monts Valin, cet établissement propose plusieurs forfaits pour les motoneigistes avec une nuitée dans une chambre moderne et spacieuse ainsi qu’une vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent. En savoir plus

Crédit: Tourisme Côte-Nord/S. St-Jean

Cet hiver, évadez-vous sur la Côte-Nord pour profiter des grands espaces et prendre part à une multitude d’activités en plein air. Participez au concours Expédition Route Blanche pour gagner une excursion sur la Route Blanche. Réservez dès maintenant votre hébergement en nature et visionnez le segment télé à Salut Bonjour pour en apprendre davantage sur les attraits de la région.