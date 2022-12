Pour une initiation réussie en ski alpin

S’élancer sur la montagne en ski alpin requiert de la confiance en soi, du contrôle et la maîtrise de diverses techniques qui s’acquièrent par l’apprentissage et la pratique. Voici l’ABC d’une initiation prometteuse.

• À lire aussi: 3 petites montagnes de ski à petit prix

• À lire aussi: Plus cher pour le ski alpin cet hiver au Québec

La première étape consiste à prendre une leçon de ski alpin en compagnie d’un moniteur. « Pour commencer sur les bonnes bases et avoir du plaisir », indique Sophie Leblanc-Leroux, coordonnatrice aux communications numériques de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ).

Le programme d’initiation Ma première fois de l’ASSQ invite d’ailleurs tous les sportifs de 5 ans et plus à venir tenter l’expérience à petit prix (29,95 $, sur boutique.maneige.ski) dans l’une des stations participantes. Les skieurs en apprentissage ont alors droit à une leçon en ski ou en planche à neige (une heure), incluant la location d’équipement et l’accès à la zone d’apprentissage. Ils sont même invités à revenir une seconde fois gratuitement pour se pratiquer.

« On invite les débutants, les non-skieurs et même les raccrocheurs à venir essayer les sports de glisse », affirme Mme Leblanc-Leroux.

Chacun son rythme

Les skieurs débutants peuvent demeurer dans la zone d’apprentissage aussi longtemps qu’ils le désirent pour s’approprier le sentiment de glisse, puis développer leur technique et leur assurance sur sa pente plus douce et toujours bien damée. Ce n’est que lorsqu’ils sont bien à l’aise sur leurs skis qu’ils s’aventurent sur les pentes, en commençant par la plus facile (rond vert) puis en augmentant le niveau de difficulté selon leurs capacités.

Chacun doit aller à son rythme pour « rester dans le plaisir, plutôt que dans la crainte d’aller trop vite et de se blesser », soutient Mme Leblanc-Leroux.

Conseils en vrac

Voici quelques autres conseils à observer lorsqu’on débute dans la pratique du ski alpin.

Choisir des journées moins achalandées.

S’habiller convenablement et en pelure d’oignon (multicouche), pour éviter d’avoir trop chaud ou de grelotter.

Louer son équipement plutôt que de l’acheter, le temps de s’assurer qu’on aime vraiment ce sport.

Choisir un équipement convenant à sa taille et faire en sorte que les fixations soient bien ajustées afin d’éviter les blessures.

Apporter des paires de bas et de mitaines supplémentaires.

Rester à l’écoute de son corps (une demi-journée suffit peut-être lors des premières sorties) et avoir des attentes réalistes.

Respecter le code de conduite en montagne, dont la première règle est le contrôle.

▶ amelie.deschenes@quebecormedia.com