Québec peut mieux protéger les arbres

Des citoyens du quartier Les Saules ont sonné l’alarme, la semaine dernière, après avoir constaté une coupe à blanc d’un boisé près de chez eux. Je compatis sincèrement avec eux.

C’est infiniment triste et ça arrache le cœur de voir un tel boisé réduit à néant. J’ai d’ailleurs pris l’habitude de dire que par chez nous, heureusement qu’il y a une rivière pour éviter que la Ville ne rase les seuls boisés qui restent encore...

Une mère de famille, Marie-Ève Brochu, a donc lancé une pétition pour dénoncer le tout. Avec d’autres citoyens, elle déplore l’incohérence du maire, qui n’empêche pas ce genre de coupe à blanc, mais qui a fait des beaux discours sur la protection de l’environnement pour la Conférence sur la biodiversité qui avait lieu à Montréal (COP15).

Fausses prémisses

Bien que tout cela soit infiniment triste, il faut préciser que le terrain n’appartient plus à la Ville depuis l’an passé. Il se trouve aussi en zone industrielle, denrée rare à Québec.

Comme l’a expliqué le maire, lundi, si la Ville empêche de construire sur ce type de terrain, les entreprises vont s’installer plus loin, ailleurs, et contribueront aux émissions de GES par leurs déplacements.

Il oublie aussi de dire que la majeure partie des revenus d’une ville concerne les taxes, mais ce n’est pas ce qui semble avoir guidé ici la décision.

Dans le cas des arbres qu’on doit abattre pour le tramway, personne ne le souhaite non plus.

Mais si l’idée consiste à aménager un réseau structurant de transport en commun qui réduira la pollution, et qu’on replante encore plus d’arbres, les dommages doivent être jaugés autrement.

Le maire Bruno Marchand n’a par ailleurs jamais prétendu qu’il ferait en sorte que plus un seul arbre ne soit abattu à Québec.

L’élu a rappelé, lundi, que la Ville s’est engagée à protéger 30 % de ses milieux naturels d’ici 2030. C’est différent que d’empêcher tout développement.

M. Marchand a erré en rejetant le blâme sur l’opposition. Il leur a reproché de jouer aux « vierges effarouchées », rappelant que la décision de vendre le terrain était intervenue en 2021, donc sous l’administration précédente.

Le problème, c’est que trois membres ou proches du parti du maire, soit Pierre-Luc Lachance, Steeve Verret et Jean-François Gosselin, avaient voté en faveur.

Quartiers résidentiels

Tout cela pour dire qu’il est clair que Québec et les autres villes peuvent faire beaucoup plus et mieux pour limiter l’abattage d’arbres, qui participent à la qualité de vie.

Elles pourraient notamment exercer un meilleur contrôle dans les zones résidentielles. Observez les coupes à blanc pour construire de nouveaux quartiers. C’est un véritable scandale !

En août dernier, j’ai croisé Louise Maheux, du Comité pour une densification respectueuse.

La citoyenne raconte à quel point il est triste de voir tous ces arbres matures abattus à Sillery pour construire de nouvelles propriétés sur des terrains où se trouvaient des maisons anciennes. Des voisins se regroupent et pleurent carrément en observant les massacres.

Ce même matin, dans le même café, j’ai aussi croisé Anne Guérette, ancienne conseillère municipale, devenue chroniqueuse à Radio X.

Or, des citoyens m’ont rapporté que celle qui s’affiche en supposée défenderesse suprême des arbres, en lien avec le futur tramway, a fait raser des arbres matures sur son propre terrain, en haute-ville, afin de construire un garage attenant à sa résidence.

Pour la cohérence et l’honnêteté intellectuelle, on repassera, Mme Guérette.