Salon de l’Auto : nez levé sur Montréal?

Il y a quelques semaines, je rédigeais une chronique sur l’avenir du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM). Un avenir que je jugeais incertain puisque près de la moitié des marques automobiles confirmaient leur absence de l’événement ayant lieu en janvier prochain. Sans parler de l’intérêt marqué des Québécois envers la voiture électrique, expliquant ainsi le succès du SVEM (Salon du Véhicule Électrique de Montréal) qui a attiré plus de 43 000 visiteurs en trois jours le printemps dernier. Une clientèle qui, de toute évidence, ne se déplacera plus au Salon de l’Auto.

Malheureusement, il y a trois semaines, Ford (incluant Lincoln) déclarait à son tour tourner le dos au Salon de l’Auto de Montréal, de même qu’à ceux de Toronto et Vancouver. Un véritable coup de poignard pour les organisateurs de ces événements, qui comptaient évidemment sur ce fabricant pour occuper un généreux espace. Puis, il y a deux semaines, en estimant le trop grand nombre d’absents, on apprenait de l’annulation du Salon de l’Auto Vancouver.



À LIRE AUSSI: Stellantis boude Montréal et n'ira qu'à Toronto

À LIRE AUSSI: Salon de l'auto de Montréal - l'édition 2023 se confirme



Un coup dur à encaisser

Hélas, le coup que je qualifierais de quasi fatal pour Montréal aura été celui de Stellantis (Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, Alfa Romeo), qui a finalement décliné l’invitation du SIAM pour 2023. À environ un mois de la tenue de l’événement, les gens de Stellantis ont en effet publié un communiqué tout simple, pour indiquer qu’ils n’y participeraient pas.

Or, le plus insultant est que Stellantis a confirmé sa présence au Salon de Toronto, lequel attire normalement près de 300 000 visiteurs, alors que Montréal oscille près des 200 000. Des chiffres qui n’auront pas lieu d’être cette année, considérant les « quelques absents » : Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lincoln, Lucid, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Porsche, Ram, Rolls-Royce, Volkswagen et Volvo.

Si Stellantis avait envie de mettre le feu aux poudres, il n’aurait pu mieux faire. Rejointe par courriel, la relationniste de Stellantis Canada a simplement répondu à mes questions par ces deux phrases : « Les défis auxquels l’industrie fait face depuis quelques années nous forcent à modifier notre approche envers les consommateurs canadiens. Nous avons ainsi pris la décision pour 2023 de mettre tous nos efforts sur le Canadian International Auto Show (Salon de Toronto), l’événement amenant le plus grand nombre de visiteurs à l’échelle nationale ».

Vous aurez bien sûr compris que cette réponse très politique ne tient pas compte des efforts des concessionnaires de la région de Montréal membres de la CCAM (Corporation des ), propriétaires du Salon. Certains d’entre eux m’ont avoué être littéralement insultés par le geste posé par Stellantis Canada. De ceux-là, un propriétaire de concession a supposé que cette décision s’expliquait sans doute par le fait que Stellantis possède des usines canadiennes, et qu’il pourrait profiter de l’événement à Toronto pour faire des annonces politiques.

Pour ma part, j’ajouterais que l’absence d’une offre sérieuse de véhicules électriques chez Stellantis peut avoir penché dans la balance, considérant aussi qu’il en va autrement pour plusieurs autres constructeurs présents au SIAM.

Gros défis en vue

Chose certaine, ce Salon aura de gros espaces à combler, ce que l’on fera notamment avec des collections de véhicules de luxe. Or, il faudra surtout travailler fort pour attirer la foule, considérant que l’on y retrouvera moins de constructeurs qu’au SVEM, et que l’événement se déroule toujours pendant 10 jours.

Voici donc en terminant les marques qui ont confirmé leur présence au Salon de l’Auto de Montréal :

Le Salon International de l'Auto de Montréal se tiendra du 20 au 29 janvier au Palais des Congrès. Pour tous les détails, c'est par ici.