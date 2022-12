Sherbrooke: un homme vole une carte de paiement dans une voiture et l’utilise

Un homme a été arrêté après avoir cambriolé une voiture et utilisé une des cartes de paiement volées à au moins deux reprises à Sherbrooke, en Estrie.

Le vol dans le véhicule s’est produit vers 1 h du matin jeudi, sur la rue Richmond. Le plaignant a immédiatement fait bloquer ses cartes. Pourtant, une de ses cartes a été utilisée vers 9 h jeudi, dans un commerce de l’est de la Ville. Une deuxième tentative a été réalisée quelque temps après.

L’homme de 42 ans a finalement été arrêté pour recel, tentative de fraudes et plusieurs bris de conditions. Il est présentement détenu au service de police et devrait comparaître au courant de l’après-midi, jeudi. Un deuxième complice a été identifié dans l’évènement et pourrait lui aussi faire face à des accusations criminelles.