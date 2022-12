Tempête de neige: comment Montréal se prépare pour vendredi

Écoles fermées ou non, état des routes et des trottoirs: la Ville de Montréal se prépare déjà à faire face aux précipitations qui doivent s’abattre dès jeudi soir sur la métropole et se poursuivre tout au long de la journée de vendredi.

• À lire aussi: Tempête des Fêtes: avez-vous votre kit de survie?

• À lire aussi: Tempête et perturbations aériennes: attention aux fraudes

Rappelons que la neige devrait commencer en soirée, jeudi, avant de se transformer progressivement en pluie le lendemain, créant un risque de verglas sur les routes de la grande région de Montréal.

«Montréal va probablement vivre cette tempête différemment qu’ailleurs au Québec parce que nous on va vivre deux saisons en moins de 24 heures. [...] On va avoir hiver, printemps, hiver», a résumé Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Écoles

Les élèves montréalais ne pourront savoir que très tôt dans la matinée s’ils devront mettre les pieds dans leur établissement scolaire.

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a ainsi rappelé qu’il surveillait les conditions météo et routières dès la soirée de la veille, mais que la décision sera prise le jour même.

«Si aucun message se prononçant sur la fermeture entière ou partielle de nos établissements n’a été diffusé à 6 h du matin, vous pourrez déduire que tous nos établissements du CSSDM sont ouverts», a-t-il été expliqué sur son site web.

Les parents pourront donc suivre la publication de tout avis sur le site web des écoles, les réseaux sociaux du CSSDM ou encore dans leur boîte courriel où un message pourrait leur être envoyé.

Opération déneigement

La première opération de chargement de la neige avait été déclenchée lundi matin après une bordée de neige importante le week-end dernier.

Les rues de la métropole ont finalement toutes été dégagées de la neige accumulée ce jeudi, a souligné M. Sabourin.

«On n’aura pas le choix de tasser la neige sur le bord du chemin et de prendre les grattes pour ouvrir les rues [dans la nuit de jeudi à vendredi]», a-t-il précisé.

Vérification des égouts

Les équipes de la Ville étaient au pied d’œuvre dès la journée de jeudi afin de vérifier que les puisards sont bien fonctionnels pour pouvoir évacuer les quelque 40 mm qui sont attendus pour le lendemain.

Les regards d’égout seront cependant bouchés pour une partie de la nuit en raison de la neige qui sera dégagée.

«Dès qu’on va voir que les précipitations changent sous forme liquide, on va revenir pour ouvrir nos égouts au coin des rues le plus rapidement possible. [Vendredi], ça va être important de drainer toute l’eau qu’on a au maximum», a précisé le porte-parole de la Ville. «Ce sera notre priorité de tous les instants.»

Trottoirs

Le changement de la neige à la pluie pourrait rendre difficile l’entretien des trottoirs, puisque le sel ne pourra pas être utilisé tout au long de la journée, sous peine d’être dilué par les précipitations liquides.

«On a ramassé assez de sel et de petites roches dans nos cours de voirie pour faire face à la musique demain en fin de journée, lors de la baisse du mercure», a tout de même mentionné M. Sabourin.

Transports

Les Montréalais qui n’auront pas le choix d’utiliser leur véhicule vendredi devront s’armer de patience et idéalement se limiter à des déplacements essentiels.

«Les conditions routières vont être incertaines, ça ne sera pas agréable. On a beau avoir tout le personnel, tout l’équipement, les conditions vont être difficiles en raison du changement brusque et rapide des températures et des précipitations», a soutenu M. Sabourin.