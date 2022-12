Trump et les contorsions des républicains

Avec la montagne d’accusations contre Donald Trump, la fin de sa carrière politique semble imminente et les républicains feront des contorsions incroyables pour se démarquer de son héritage toxique.

L’ex-président semble convaincu que sa candidature à la présidence pour 2024 l’immunise contre les poursuites, mais le procureur spécial Jack Smith n’attendra sans doute pas deux ans avant de déposer des accusations formelles.

La stratégie de Trump est prévisible : il se dira victime d’une chasse aux sorcières partisane de la part des démocrates et fera appel à la loyauté de ses supporters indéfectibles pour dominer la course à l’investiture.

Il se trouvera de nombreux républicains pour tenter de lui barrer la route, mais leur stratégie à eux est beaucoup moins claire.

Une avalanche de preuves

Chaque jour ou presque, de nouveaux éléments incriminants s’ajoutent au lourd dossier judiciaire de Donald Trump.

Après les recommandations d’accusations émises par la commission du 6 janvier, on aura bientôt droit au dévoilement de ses déclarations de revenus, qui pourraient s’avérer une source intarissable de nouvelles allégations de fraude. Sans parler des documents secrets volés, des accusations d’agression sexuelle, alouette...

Un jour ou l’autre, la justice va le rattraper, mais Trump mise avant tout sur une vérité incontournable : aux États-Unis, la justice avance à pas de tortue (surtout quand les accusés sont bien nantis), mais la politique avance à pas de gazelle.

Entre l’arbre et l’écorce

Trump fonde son calcul politique sur le fait qu’une majorité de républicains croit encore que les événements du 6 janvier 2021 étaient relativement mineurs et que les accusations contre Trump sont des fabrications partisanes de ses détracteurs.

En fait, il suffit de jeter un coup d’œil sur Fox News – où il n’est question que de la crise à la frontière, du laptop de Hunter Biden et de l’obsession anti-woke – pour comprendre que la plupart des républicains ignorent la nature et l’ampleur des gestes reprochés à Trump.

C’est pour ne pas s’aliéner ces électeurs que presque aucun élu républicain n’a ouvertement condamné Donald Trump pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier ou pour toutes les autres allégations qui lui pendent au-dessus de la tête. Même Mike Pence, que Trump n’avait pas daigné défendre le 6 janvier alors que des écervelés menaçaient de le pendre, juge politiquement payant de minimiser les fautes de Trump.

Des contorsions à venir

Dans ce contexte, sachant que Trump n’hésitera pas à liguer ses fidèles partisans contre quiconque osera reconnaître la réalité des preuves contre lui (comme il l’a fait contre Liz Cheney, entre autres), ses opposants devront se livrer à toutes sortes d’acrobaties.

Notamment, ses adversaires à l’investiture présidentielle chercheront à ménager les sensibilités des cultistes de Trump en continuant à le défendre contre ses accusateurs.

De telles contorsions seront difficiles à maintenir. D’une part, au fur et à mesure que les accusations criminelles chemineront devant les tribunaux, il deviendra de plus en plus difficile de ne pas condamner ouvertement les actions reprochées à Trump. D’autre part, ceux qui oseront admettre l’évidence seront sujets aux attaques puériles de l’ex-président déchu qui cherchera à entraîner le parti avec lui dans sa chute.