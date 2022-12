Un Palestinien tué dans des heurts nocturnes en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont tué un Palestinien soupçonné de liens avec le Hamas lors de heurts nocturnes impliquant des combattants locaux dans un secteur de la Cisjordanie, théâtre ces derniers mois d'une recrudescence des violences, a indiqué jeudi le ministère palestinien de la Santé.

Selon ce ministère, Ahmed Atef Daraghmeh, 23 ans, un joueur de football connu du club local de Tulkarem a succombé après avoir été blessé par balle au dos et au pied par l'armée israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Le Hamas «pleure son combattant, le martyr Ahmed Daraghmeh, tué à l'aube jeudi par les balles de l'occupation lors d'affrontements» à Naplouse, a indiqué de son côté ce mouvement islamiste armé palestinien.

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir mené une opération à Naplouse pour «sécuriser l'entrée coordonnée de fidèles sur la tombe de Joseph», site révéré par les juifs comme abritant la dépouille de Joseph, l'un des fils du patriarche Jacob et considéré par les Palestiniens comme la tombe d'une figure religieuse musulmane locale.

Les visites de juifs y sont limitées et soumises à autorisation et coordination préalables avec l'armée israélienne.

L'armée a précisé que lors de son «opération, des Palestiniens avaient lancé des engins explosifs et tiré en direction des soldats». «Les soldats ont répondu par des tirs», a indiqué l'armée, disant avoir identifié «une personne touchée».

Ces derniers mois, un nouveau regroupement de combattants baptisé «Areen al-Oussoud» - «Repaire des lions» en français - avait multiplié les attaques contre les forces israéliennes dans le secteur de Naplouse. L'armée avait tué fin octobre à Naplouse des leaders de ce groupe qui a toutefois revendiqué des attaques ces derniers jours.

Sur sa chaîne Telegram, ce groupe a indiqué jeudi avoir aussi participé aux affrontements de la nuit à Naplouse et fait usage de tirs à balles réelles et «d'explosifs artisanaux».

Dans la foulée d'attaques meurtrières en Israël en mars et avril derniers et d'autres attaques anti-israéliennes qui ont suivi, l'armée a mené plus de 2000 raids en Cisjordanie, notamment dans les secteurs de Jénine et Naplouse (nord). Ces raids, et les heurts qui y sont parfois associés, ont fait plus de 150 morts palestiniens, selon l'ONU.