Wyoming: une tempête cause près de 100 accidents en 12 heures

Les patrouilleurs du Wyoming ont déclaré mercredi avoir été appelés pour près de 100 accidents sur les routes en seulement 12 heures à cause d’une tempête de neige qui réduit la visibilité à presque zéro sur les routes.

Un blizzard dangereux a commencé à s'intensifier et menace de devenir un cyclone jeudi, alors qu'il frappe le «Midwest» et les Grands Lacs, avec des vents destructeurs qui se dirigent vers l’est et pourraient compromettre les Fêtes de millions de voyageurs.

Le service météo national basé à la capitale Cheyenne a également rapporté des chutes record de températures mercredi, alors que les patrouilleurs ont dû répondre à près de 787 appels pour du service, 196 pour de l'assistance aux conducteurs et 104 accidents en seulement 12 heures.

De nombreuses routes ont d’ailleurs été fermées. «Voitures pleines de carburant, couvertures, nourriture et kit de secours font la différence dans des situations comme celle-là», a conseillé l’agence nationale.

Les températures devraient remonter d’ici le week-end et juste avant Noël.