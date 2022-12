Bourdon, Jean-Guy



À Montréal, le 8 décembre 2022, est décédé paisiblement à l'âge de 90 ans, Monsieur Jean-Guy Bourdon, époux de feu Jeannine Emond.Il laisse dans le deuil son fils Denis (Lucie Dugal), sa fille Sylvie ainsi que sa fille Josée, sa conjointe Maribel Vega, sa belle-fille Mabel ainsi que sa belle-fille Vanessa et ses enfants: Anthony et Esteban, ses frères et soeurs: Gilles (Lise Binette), Lise, Ghislaine (Lucien Martel), Jocelyne (Gilles Bolté), Marie-Andrée, Gaétan (France Bédard), Nicole (Jean-Marie Lefebvre), (Marie Plourde), ainsi que ses nombreux neveux et nièces.Né dans la Petite-Patrie, il y a grandi, fait ses études et suivi les traces de son père en opérant une épicerie de quartier sous la bannière Metro qui était connue de tous. Travailleur infatigable, il avait la passion des gens et de bien les servir. En 2015, il fut intronisé au temple de la renommée de l'ADAQ, l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Grand voyageur, amateur de sports et ami des animaux, c'était un homme bon, généreux et très attachant. Il va beaucoup nous manquer, mais son souvenir restera vivant dans nos coeurs.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 7 janvier 2023 de 9h à 12h. Les funérailles auront lieu à l'église Sainte-Cécile, 244 rue de Castelneau est, le même jour à 13h.La famille tient à exprimer sa gratitude aux préposé.e.s, aux infirmiers et infirmières, ainsi qu'aux médecins du département de soins palliatifs du Pavillon Rosemont de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ainsi qu'à deux Anges pour lesquelles notre père avait beaucoup d'affection, Janet et Marie.