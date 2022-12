8 observations

Trois points sur quatre... c’est un résultat que toutes les équipes acceptent avec empressement surtout quand elles entreprennent une séquence de sept matchs à l’étranger.

Vous me direz que si Samuel Montambeault et Jake Allen n’avaient pas été aussi brillants devant le filet, ce serait possiblement zéro sur quatre.

Je vous le concède.

Sauf qu’on vous dira très souvent qu’ils doivent s’assurer par leurs performances d’entretenir l’espoir d’une victoire.

C’est ce qu’ils ont fait.

D’ailleurs, Martin St-Louis ne mâchait pas ses mots après l’affrontement contre l’Avalanche, mercredi soir à Denver. « N’eût été les arrêts spectaculaires, nous n’aurions pas obtenu un point. Et si nous avions gagné ce match, on aurait volé deux points à l’adversaire. »

Très juste.

Les champions en titre ont dominé dans tous les départements, malgré les blessures à des joueurs d’impact, ils ont gardé le rythme, causant beaucoup de soucis à une équipe toujours désorganisée dans son territoire.

Allons-y avec quelques observations au sujet du match contre le Colorado.

1. Anthony Richard a joué un peu moins de 10 minutes, il a été l’unique marqueur du match. On aurait peut-être souhaité qu’il soit utilisé plus souvent. Mais il faut aussi comprendre que l’entraîneur St-Louis devait composer avec un rival qui, pendant toute la soirée, a utilisé ses meilleurs effectifs à outrance, notamment Mikko Rantanen. Dans de telles circonstances, un entraîneur doit s’ajuster et utiliser les patineurs capables de ralentir les meilleurs effectifs de l’adversaire. Jared Bednar a très peu utilisé son quatrième trio...

2. Aurait-il pu à cet égard remplacer Evgenii Dadonov qui n’est qu’un passager, qui ne produit rien, à qui l’on réserve une place sur le deuxième volet du jeu « d’impuissance » du Canadien ? Sans doute. Au fait, pendant combien de temps utilisera-t-on Dadonov plutôt qu’un jeune joueur de l’organisation ? N’est-on pas dans un processus de développement des meilleurs espoirs ?

3. Jonathan Drouin gagne en confiance. Martin St-Louis le reconnaît et, au cours des deux derniers matchs, il semble plus engagé que jamais. L’entraîneur a donc profité de l’occasion pour confier à son joueur plus de responsabilités... en l’utilisant au poste de centre, mandat qu’il a bien rempli en Arizona et à Denver.

Également, son travail pendant les supériorités numériques est efficace sauf que les résultats du groupe identifié pour évoluer pendant ces occasions sont on ne peut plus décevants.

4. L’expérience de Drouin au centre se veut aussi une option intéressante pour l’entraîneur, parce que, c’est bien évident, Kirby Dach est beaucoup plus efficace aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield qu’au centre, position qu’il occupait à Chicago. Peut-il être ce deuxième joueur de centre tant convoité ? Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais pour l’instant, il semble très à l’aise au sein de la première ligne d’attaque.

5. À n’en pas douter, il y a une belle chimie entre Caufield, Suzuki et Dach ; par conséquent, Jeff Gorton et Kent Hughes pourraient-ils modifier leur plan et convoiter un autre joueur de centre pour soutenir le travail de Suzuki ?

À Vancouver, on soulignait récemment que Montréal sera une destination idéale pour Bo Horvat, le capitaine des Canucks, qui a maille à partir avec la direction de l’équipe relativement aux négociations contractuelles. Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison.

6. Mais il y a Sean Monahan, une belle surprise chez le Canadien. Pourrait-il remplir le rôle de deuxième joueur de centre de l’équipe ? De prime abord, on a fait son acquisition afin de pouvoir l’exposer dans la vitrine et obtenir un choix de premier tour.

Monahan a-t-il convaincu quelques équipes qu’il a retrouvé la forme et qu’il pourrait aider les équipes entretenant de grandes ambitions en vue du tournoi printanier ?

On croit que oui, mais cette blessure à un pied a retardé l’évolution du dossier. A-t-il convaincu Gorton et Hughes qu’il pourrait justement être la solution ?

7. Kaiden Guhle a fait des présences en supériorité numérique. Les résultats n’ont pas été très concluants, mais on doit poursuivre cette expérience. Selon l’entraîneur, il faut être prudent avec Guhle qui, à sa première saison, est confronté à tous les matchs aux meilleurs effectifs de l’adversaire.

St-Louis ne veut surtout pas brûler les étapes avec Guhle qui, présentement, est le meilleur défenseur de la formation.

Par contre, il faudra bien un jour que, parmi les nombreux entraîneurs derrière le banc, quelqu’un trouve une solution au jeu « d’impuissance ».

Alors que la parité est de plus en plus présente, une équipe se doit d’avoir de bons résultats au niveau des unités spéciales.

8. Anthony Richard aura marqué son premier but avec le Canadien à son deuxième match pendant que Joel Armia et Jake Evans, ainsi que Jonathan Drouin, ont fait chou blanc jusqu’à maintenant.

Bon, dans le cas de Drouin, il a été menaçant récemment, mais c’est insuffisant.

Armia a raté plusieurs opportunités. Evans ? Le jeune homme fournit un effort à chaque match, mais, dans une ligue aussi compétitive, tu dois produire. Tu dois contribuer de temps en temps aux succès de l’attaque de ton équipe.

En terminant, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs vœux à l’occasion de la période des Fêtes. Savourez chaque moment passé en compagnie des gens que vous chérissez.