Des anges gardiens bien humains

On juge souvent un pays à la façon dont il traite ses fous, ses marginaux, ses malades, ses handicapés, ses exclus. Dans de nombreuses sociétés dites avancées et développées, ils forment une masse négligée, malmenée, méprisée, oubliée. Des statistiques, sans plus. Dans un petit pays du tiers-monde comme Cuba, c’est une tout autre histoire. Malgré le sous-développement hérité d’un passé colonial pas si lointain, malgré un blocus honteux qui dure depuis plus de soixante ans, malgré le manque de ressources de toutes sortes, Cuba s’occupe dignement de ses enfants en difficulté.

Le projet « Alas sobre adoquines » (traduction : des ailes sur les pavés) est né il y a quelques années, à l’initiative de l’association des musées militaires. Le but : faire connaître aux enfants et adolescents en situation de vulnérabilité l’histoire de leur pays à travers des activités culturelles. Ils seraient environ 32 000 enfants et adolescents à être inscrits soit dans des écoles spécialisées, soit en immersion dans des écoles régulières. Un ambitieux projet qui redonne confiance en la vie.

Il y a quelques semaines, à l’occasion de la Journée internationale des droits humains, une centaine d’enfants, certains en fauteuils roulants, d’autres avec canne blanche et accompagnateur, ont envahi la cour intérieure du Musée de la Révolution, dans la Vieille Havane, pour participer à un spectacle musique, chant et danse. Ces jeunes, dont certains portaient leur uniforme scolaire, d’autres costumés, étaient accompagnés de leurs parents, de leurs professeurs et de leurs éducateurs.

Photo courtoisie

Enfants et adolescents trisomiques, sourds et muets, aveugles, paraplégiques, manchots et déficients mentaux circulaient parmi d’autres enfants ne présentant aucun handicap comme si de rien n’était, tout ce beau monde heureux de se retrouver en dehors des heures de classe, avec leurs anges gardiens, ces dévoués professeurs et éducateurs qui semblaient si fiers de voir leurs protégés évoluer à tour de rôle sur cette scène improvisée. Chorales, orchestres, danses, solo de guitare d’un adolescent aveugle, etc., tous les prétextes étaient bons pour chanter, danser et célébrer, à l’image de la société cubaine. Plutôt que de m’apitoyer sur le sort de ces enfants marqués pour la vie, j’étais optimiste et ravi devant cette cour des miracles nouveau genre. Ce spectacle m’a redonné confiance en l’être humain.

Photo courtoisie

Si le mot humanité a encore un sens, c’est ici qu’il se trouvait en ce moment magique, dans les yeux de ces enfants comblés d’amour, dans cette Cuba toujours debout et solidaire. Des ailes sur les pavés, nous en avons bien besoin, handicapés ou pas.

Salon du livre

La Havane sera totalement «Livre» entre le 9 et le 19 février 2023. Déjà on annonce les couleurs de cette 31e Foire internationale du livre de La Havane, celle de la Colombie, la patrie du Prix Nobel de littérature, Gabriel Garcia Marquez, qui sera le pays invité cette fois-ci, après le Mexique qui, l’an dernier, a merveilleusement rempli ce rôle. Encore une fois, la Cabaña, cette ancienne forteresse dans la Vieille Havane, se transformera en une immense librairie à ciel ouvert, où le public, toujours nombreux, pourra rencontrer ses auteurs favoris et ceux venus de Colombie. D’ici quelques semaines, on annoncera le programme officiel. Touristes québécois qui séjournerez à Varadero pendant cette période hivernale, prévoyez une petite saucette à La Havane pour visiter cette foire, toujours très animée. Vous ne le regretterez pas, car vous découvrirez quelque chose de différent de l’habituel Salon du livre de Montréal.

Photo courtoisie

Joyeux Noël, avec plein de livres sous le sapin!