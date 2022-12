La démocratie, ce cadeau de Noël

Ce n’est pas un cliché de réaffirmer que nous sommes hautement privilégiés de vivre dans une démocratie. C’est une vérité fondamentale. Il faut dire «merci la vie» pour avoir ce privilège et surtout agir à la hauteur de cette chance. La démocratie, comme la vie, est si fragile.

Lorsqu’on vit en démocratie, notre réflexe naturel est d’imaginer deux choses.

1– La majorité des humains sur terre vivent en démocratie. Nous savons bien qu’il existe des dictatures dans le monde, mais ces pays font les nouvelles et seraient les exceptions.

2– La démocratie étant une avancée de civilisation, elle progresse naturellement avec les années. Comme la télé ou la téléphonie cellulaire, les grands progrès font leur chemin dans le monde et finissent par atteindre toutes les contrées. Comme disait l’autre «On n’arrête pas le progrès!»

Si vous croyez l’une ou l’autre de ces affirmations, vous vivez malheureusement dans l’erreur ou l’illusion. Ce qui se passe depuis quelques années sur la planète, c’est exactement le contraire.

La réalité en 2022

Le magazine The Economist publie annuellement un état de la démocratie dans le monde, comme le font d’autres grands observatoires de politique internationale. La conclusion ces dernières années est aussi triste qu’inquiétante.

Nous sommes une minorité sur terre à vivre dans une véritable démocratie. On ne peut pas inclure dans cette définition les pays qui tiennent des élections où un seul parti a droit de cité. On ne peut pas y inclure les pays où les médias et les partis d’opposition sont muselés ou menacés d’emprisonnement.

C’est donc seulement 45% de la population du monde, une minorité, qui vit dans une démocratie.

Quel progrès ?

Ceci nous amène à la deuxième question. Est-ce qu’au moins ce nombre est en croissance? La démocratie progresse-t-elle? La réponse est non. Selon The Economist, l’indice de démocratie globale recule.

La tendance générale ces dernières années est à une réduction du nombre de pays pouvant être considérés comme des démocraties. Et l’indice de démocratie est en baisse dans les deux tiers des pays, dans la dernière décennie.

59 pays du monde ne sont pas seulement considérés comme non démocratiques, mais répondent à la définition de régimes autoritaires. La proportion de la population mondiale prisonnière de ces régimes est à la hausse.

Évidemment, le Canada se retrouve dans le top 10 de ce classement. Il est de bon aloi de critiquer les promesses non remplies et les ratés de notre politique locale. Souvenons-nous que le droit de critiquer librement représente déjà un privilège de notre démocratie. Et souvenons-nous que nous sommes choyés d’habiter cette partie du monde.

Ce qui amène ma réflexion de fin d’année sur notre devoir de chérir et de protéger cet acquis précieux. Ne pas voter, dénigrer nos institutions gratuitement ou rêver à haute voix d’un dictateur à la Trump sont des comportements banalisés chez nous. Ce sont des erreurs graves.

La démocratie est un cadeau précieux.

Joyeux Noël !