Le Canada veut regoûter à L’or au Championnat mondial de hockey junior

La tradition est de retour, à la normale, cette fois ! Pour une première fois en trois ans, le Championnat mondial de hockey junior sera de retour à ce qui fait son succès : il sera présenté durant le temps des Fêtes, devant spectateurs. Le Canada, champion de la dernière édition, en août dernier, tentera de répéter son exploit, mais il aura de la compétition. Survol des forces en présence.

Groupe A

Canada

Photo AFP

Résultat en 2022 : Médaille d’or

Joueurs à surveiller

Connor Bedard (2023), Shane Wright (SEA), Dylan Guenther (ARI), Brandt Clarke (LA)

Équipe Canada junior entame le tournoi en tant que grands favoris. Non seulement la formation canadienne compte-t-elle sur neuf joueurs qui ont gagné l’or en août dernier, mais, en plus, elle a reçu un coup de pouce de trois formations de la LNH qui ont accepté de lui prêter un joueur pour le tournoi, soit Shane Wright (Seattle), Dylan Guenther (Arizona) et Brandt Clarke (Los Angeles). Marquer des buts ne sera pas un problème pour la formation canadienne qui a aussi misé sur la grosseur à la défense. Outre Olen Zellweger et ses 5 pi 10 po, aucun autre des six défenseurs de la formation ne mesure moins de 6 pi 2 po. La grande question demeure devant le filet, puisque Benjamin Gaudreau et Thomas Milic ne sont pas les plus gros noms. On surveillera aussi avec attention les trois Québécois de l’équipe : Nathan Gaucher, Joshua Roy et Tyson Hinds.

Suède

Photo d'archives

Résultat en 2022 : Médaille de bronze

Joueurs à surveiller

Fabian Lysell (BOS), Liam Öhgren (MIN), Noah Östlund (BUF), Leo Carlsson (2023)

Les Suédois sont dans le coup chaque année, mais ils n’ont pas gagné la médaille d’or depuis le triomphe de 2012 lors du tournoi présenté à Calgary et Edmonton. La Suède nous a habitués à des équipes construites par la défensive et ce sera un peu différent cette année. Simon Edvinsson a décliné l’offre de représenter son pays si bien que la Suède misera sur une brigade jeune et inexpérimentée. Le choix de troisième ronde du Canadien Adam Engstrom devrait jouer un rôle important au sein de cette brigade. À l’attaque, la Suède comptera sur plusieurs armes redoutables. Les Fabian Lysell, Noah Östlund, Jonathan Lekkerimäki, Liam Öhgren, Isak Rosén et Filip Bystedt devraient être en mesure de contribuer offensivement, tout comme l’espoir de premier plan en vue du prochain repêchage Leo Carlsson. Les Suédois devraient offrir la meilleure opposition du groupe A au Canada. Ils s’affronteront le 31 décembre.

Tchéquie

Photo AFP

Résultat en 2022 : 4e place

Joueurs à surveiller

Jiri Kulich (BUF), David Jiricek (CLB), Eduard Sale (2023), Stanislav Svozil (CLB)

Comme le Canada, la Tchéquie a aussi obtenu un petit coup de pouce de certaines formations de la LNH, à savoir les Sabres de Buffalo et les Blue Jackets de Columbus, qui ont respectivement accepté de lui prêter l’attaquant Jiri Kulich et le défenseur David Jiricek pour la durée de la compétition. Il faut s’attendre à ce que ces deux choix de première ronde aient un impact énorme au sein de la formation tchèque puisqu’ils étaient de la formation en août dernier lorsque la Tchéquie a créé la surprise du tournoi en éliminant les États-Unis en quarts de finale. La Tchéquie avait fait le parti d’amener une équipe jeune l’été dernier et ça pourrait rapporter puisque 16 joueurs de cette édition seront de retour cette année.

Allemagne

Photo AFP

Résultat en 2022 : 6e place

Joueurs à surveiller

Bennet Rossmy, Julian Lutz (ARI), Haakon Hanelt (WSH)

Après une séquence heureuse lors de laquelle l’Allemagne a aligné de futures vedettes de la LNH dans son alignement, dont Moritz Seider et Tim Stützle, c’est plus difficile pour elle depuis deux ans et le tournoi ne devrait pas faire exception. L’attaquant Bennet Rossmy, qui avait fait écarquiller bien des yeux en août dernier en terminant avec quatre buts en cinq matchs, devrait mener la charge pour la troupe allemande en compagnie du choix de deuxième ronde des Coyotes de l’Arizona au dernier repêchage Julian Lutz. Rossmy a été ignoré lors des deux derniers repêchages de la LNH et une autre belle prestation sur la scène internationale pourrait convaincre une équipe du circuit Bettman de lui donner une chance.

Autriche

Photo d'archives

Résultat en 2022 : 10e place

Joueurs à surveiller

Vinzenz Rohrer (MTL), David Reinbacher (2023), Ian Scherzer (2023)

Le défi sera de taille pour l’Autriche qui a terminé au dernier rang en août dernier. Si elle est de retour dans le tournoi principal, c’est que la Fédération internationale de hockey avait décidé de ne reléguer aucune équipe en raison de la situation pandémique. Cette fois, ce sera différent et l’Autriche tentera d’éviter de retourner dans la division 1A l’an prochain. Certes, les Autrichiens n’ont pas la profondeur des meilleures nations au monde, mais ils seront intéressants à surveiller. L’espoir du Canadien Vinzenz Rohrer devrait être un meneur en attaque pour son équipe qui compte sur deux espoirs intéressants en vue du prochain repêchage de la LNH, soit l’attaquant Ian Scherzer et le défenseur David Reinbacher. Dans le cas de Reinbacher, le défenseur s’implante de plus en plus comme un potentiel choix de premier tour en juin prochain.

Groupe B

États-Unis

Photo d'archives

Résultat en 2022 : 5e place

Joueurs à surveiller

Luke Hughes (NJ), Logan Cooley (ARI), Jimmy Snuggerud (STL), Cutter Gauthier (PHI)

Les États-Unis ont déçu en août dernier. Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Après avoir terminé la ronde préliminaire avec quatre victoires, ils se sont inclinés face à la Tchéquie en quarts de finale, ce qui les a privés d’une chance de remporter une deuxième médaille d’or d’affilée. Les Américains seront de retour avec plusieurs armes offensives, à commencer par le défenseur Luke Hughes qui fait déjà partie des favoris pour le titre de défenseur du tournoi. Troisième choix du dernier repêchage par les Coyotes de l’Arizona, Logan Cooley devrait lui aussi être une menace constante en attaque. C’est devant le filet que les plus grandes interrogations demeurent, alors que Kaiden Mbereko et Trey Augustine formeront le tandem. Il faudra également surveiller le petit défenseur et espoir du Canadien Lane Hutson, qui connaît une excellente première saison dans la NCAA.

Finlande

Photo d'archives

Résultat en 2022 : Médaille d’argent

Joueurs à surveiller

Joakim Kemell (NSH), Brad Lambert (WIN), Oliver Kapanen (MTL), Aleksi Heimosalmi (CAR)

La Finlande n’était qu’à un seul but de l’or il y a quelques mois à peine, lorsqu’elle s’est inclinée en prolongation face au Canada lors de la grande finale du mois d’août. La formation scandinave présentera un visage différent cette année, puisque plusieurs gros noms du dernier tournoi ne seront pas de retour, à commencer par les attaquants Aatu Räty, Roni Hirvonen, Kasper Simontaival et Roby Järventie, ainsi que les défenseurs Topi Niemela et Kasper Puutio. Leur meilleur pointeur d’août dernier, Joakim Kemell, sera toutefois de retour et devrait être la pierre angulaire de l’attaque finnoise en compagnie de Brad Lambert qui aura l’occasion de faire amende honorable après un tournoi fort décevant en août lors duquel il avait été laissé de côté à deux reprises par l’entraîneur Antti Pennanen.

Suisse

Photo AFP

Résultat en 2022 : 8e place

Joueurs à surveiller

Attilio Biasca, Lian Bichsel (DAL), Brian Zanetti (PHI)

La Suisse vend toujours chèrement sa peau. Sur papier, toutefois, les Helvètes ressemblent davantage à une équipe qui se battra avec l’Autriche, l’Allemagne et la Lettonie pour éviter la relégation. L’attaquant des Mooseheads d’Halifax, Attilio Biasca, qui a terminé au premier rang des pointeurs de son équipe en août dernier avec six points en cinq parties tentera de poursuivre sur sa lancée. Il sera intéressant de voir comment on utilisera le colosse de 6 pi 4 po et 209 lb Lian Bichsel dans le camp suisse. Le choix de première ronde des Stars de Dallas au dernier repêchage devrait être le pilier de son équipe à la ligne bleue et aura comme mission de freiner, du mieux qu’il peut, les meilleurs attaquants adverses.

Slovaquie

Photo d'archives

Résultat en 2022 : 9e place

Joueurs à surveiller

Filip Mesar (MTL), Simon Nemec (NJ), Dalibor Dvorsky (2023), Adam Sykora (NYR)

À défaut de pouvoir compter sur le grand ailier du Canadien de Montréal Juraj Slafkovsky, les Slovaques ont reçu une bonne nouvelle lorsque les Devils du New Jersey ont accepté de leur prêter le deuxième choix au total du dernier repêchage de la LNH, le défenseur Simon Nemec. Il sera épaulé par un autre espoir du Canadien, le petit et dynamique attaquant Filip Mesar ainsi que par le jeune Dalibor Dvorsky qui, après une première expérience en août, devrait être en mesure de contribuer davantage lors de l’édition à venir. Les Slovaques n’ont peut-être pas la profondeur de certains autres pays, mais leurs meilleurs éléments pourraient leur permettre d’être de sérieux prétendants au deuxième rang du groupe, derrière les États-Unis.

Lettonie

Photo d'archives

Résultat en 2022 : 7e place

Joueurs à surveiller

Sandis Vilmanis (FLO), Niks Fenenko, Dans Locmelis (BOS)

Les Lettons ont sans l’ombre d’un doute été la belle histoire du dernier Championnat mondial de hockey junior, en août dernier à Edmonton. Ils ont remporté une première victoire en plus de 10 ans à ce tournoi, en l’emportant 5-2 face aux Tchèques, puis atteint les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, passant bien près de jouer un tour à la Suède lors de ce match éliminatoire qu’ils ont finalement perdu 2-1. Reste maintenant à voir s’ils seront en mesure de recréer cette magie en décembre, puisque, sur papier, les Lettons comptent sur quelques bons éléments, mais rien qui porte à croire que les rondes éliminatoires soient à leur portée, encore cette année. Ne les comptons toutefois pas pour battus tout de suite.