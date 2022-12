Le père Noël pourra voler au-dessus du Canada, assure le ministre des Transports

Le ministre des Transports a autorisé le père Noël et ses rennes à voyager dans le ciel canadien pour distribuer ses cadeaux après avoir procédé à un contrôle «rigoureux» de son traîneau vendredi.

«Plus tôt ce mois-ci, les inspecteurs de Transports Canada ont déclaré le traîneau du père Noël apte à voyager. Les inspecteurs ont procédé à des contrôles rigoureux en matière de sécurité, de communications et de navigation, et ont pris soin de tester le train d'atterrissage», a indiqué Transports Canada dans un communiqué.

«Les rennes ont même laissé les inspecteurs de sécurité examiner les harnais, vérifiant que tout harnachement était bien attaché pour le voyage à venir», a poursuivi le communiqué.

Le sac de cadeaux du père Noël a également été vérifié deux fois, pour s’assurer que tous et toutes reçoivent leur cadeau cette année, et ce, aux quatre coins du Canada.

Feu vert

Ainsi, le ministre des Transports Omar Alghabra a donné le feu vert au père Noël et à son équipe de rennes pour la distribution de cadeau, qui s’effectuera dans la nuit de samedi à dimanche.

«C'est un honneur pour moi d'autoriser le père Noël et son équipage à voyager dans le ciel canadien cette année. Lorsque j'ai parlé au père Noël, il m'a assuré que tout était prêt pour livrer les cadeaux aux enfants canadiens», a-t-il confirmé, en souhaitant un joyeux Noël à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.

Le père Noël a par ailleurs confirmé par voie de message protégé que son dernier vol d’essai de l’année avait bel et bien été effectué sans anicroche.

Son équipe et lui-même ne présentent pas non plus de symptômes de COVID-19, a-t-il assuré.

Comme chaque année depuis 1955, les avions du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) escorteront le père Noël dans sa mission.

Vous pouvez suivre le père Noël et ses rennes sur le site Web NORAD.