Légère hausse de 0,1% du PIB du Canada en octobre

Le produit intérieur brut réel (PIB) a légèrement augmenté de 0,1% en octobre 2022 au Canada, après avoir affiché une légère hausse de 0,2 % en septembre, selon Statistique Canada.

• À lire aussi: PIB du Québec: une baisse de 1,9% au troisième trimestre de 2022

Une croissance a été observée dans les industries productrices de services avec une hausse de 0,3% qui a permis de contrebalancer la diminution perçue dans les industries productrices de biens (-0,7%).

Des augmentations ont notamment été enregistrées dans 11 des 20 secteurs d’activité en octobre.

Les industries qui traitent directement avec le public telles que le transport aérien (+5,5%), les spectacles et les loisirs (+2,2%) ainsi que l’hébergement et la restauration (+1%) ont affiché un bon rendement pour ce mois d’octobre.

«On s’attendrait à ce que la combinaison d’une inflation et de taux d’intérêt élevés nuise à ces industries, mais elles ne semblent pas encore en subir les contrecoups», a analysé Randall Bartlett, directeur principal de l'économie canadienne chez Desjardins.

Cette progression s’expliquerait entre autres par l’augmentation du nombre de matchs joués par les Blue Jays de Toronto et du début tardif de l’avant-saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) en septembre, d’après Statistique Canada.

«Le transport aérien (+5,5 %) a enregistré une augmentation marquée en octobre pour atteindre son plus haut niveau d'activité depuis février 2020, avant la pandémie de COVID-19, les mouvements intérieurs des transporteurs aériens ayant poursuivi leur reprise», a précisé l’agence fédérale.

Le niveau d’activité restait toutefois inférieur de près de 34% en octobre par rapport à son niveau prépandémique.

Le commerce de gros a également bondi de 1,3% pour ce mois et a atteint son plus haut niveau depuis février 2022.

À l’inverse, le secteur de l’extraction de pétrole et de gaz a diminué de 2% en octobre en raison de la baisse de l’extraction de sables bitumineux. L’extraction minière et l’exploitation en carrière ont aussi affiché une baisse de 0,7% pour la même période.

Le secteur de la fabrication a encaissé un recul de 0,7% en octobre, soit une quatrième diminution en six mois.

«Les renseignements provisoires indiquent que le PIB réel a augmenté de 0,1 % en novembre. Les augmentations observées dans les services d'hébergement et de restauration ainsi que dans le commerce de gros ont été en partie contrebalancées par les baisses enregistrées dans la construction ainsi que dans l'extraction minière, l'exploitation en carrière, et l'extraction de pétrole et de gaz», a analysé Statistique Canada.

«La publication d’aujourd’hui, jumelée à des révisions historiques à la hausse, est conforme aux estimations de la croissance annualisée du PIB réel au T4, qui devrait être d’environ 1,5 %», a ajouté M. Bartlett.