Les clients de dernière minute prêts à braver la tempête

La tempête qui s’abat sur le Québec cause des maux de tête à de nombreux commerçants, mais ils sont tout de même plusieurs à s'étonner de l'achalandage, tandis que de nombreux clients de dernière minute bravent la tempête pour compléter leur liste de Noël.

Le 23 décembre est l’une des journées les plus lucratives pour les commerçants; ils ne voudraient donc pas devoir s'en priver.

Heureusement, les clients sont nombreux à être au rendez-vous, malgré la tempête.

Caroline Leclerc, propriétaire de la boutique Rose Bon Bon, partage sa surprise.

«Ce matin, quand je suis arrivé, je me suis dit, est-ce que je vais ouvrir mon magasin. Et je vais vous dire que l’achalandage est quand même présent, elle est surprenante. On a des braves qui viennent en magasin, les gens de dernières minutes», relate-t-elle.

Selon certains commerçants, les clients auraient organisé leurs achats en fonction de la tempête, et auraient ainsi été nombreux à faire leurs emplettes le jeudi 22 décembre.

Shannon Desbiens, propriétaire de la Librairie Les Bouquinistes, en témoigne.

«L’une des plus belles qu’on a eues dans les dernières années, sinon la plus belle. Impressionnant, sérieusement, quand on a regardé le chiffre rendu à la fin, on a communiqué ça entre nous autres et on est tous tombés sur les fesses. C’était du jamais vu», se réjouit-il.