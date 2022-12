Maripier Morin parle de sa relation mutuellement toxique avec Brandon Prust

Maripier Morin s'est ouverte encore une fois sur sa descente dans l'enfer de la toxicomanie et sur sa relation toxique avec Brandon Prust dans une longue entrevue avec Marie-Claude Barette pour le magazine La Semaine présentement en kiosque.

Elle y aborde notamment sa rupture avec l'ancien joueur du Canadien Brandon Prust avec qui elle a vécu une relation de dix ans. Ils se sont séparés en 2019, peu de temps après leur mariage.

À mots couverts, Maripier Morin explique que cette relation était toxique autant pour elle que pour Brandon Prust.

« Ma précédente relation, que j'ai vécue pendant 10 ans, était toxique pour l'un comme pour l'autre, raconte-t-elle. Mon ex a eu énormément de mal à vivre sa fin de carrière et je me suis concentrée à être son soutien psychologique. En même temps, je travaillais comme une folle et je ne me suis pas occupée de moi. [...]

L'année de sa séparation, Maripier Morin avait un horaire chargé. Elle calcule avoir travaillé 325 jours cette année-là. «Je n'ai pas pris le temps de vivre ma séparation ni mon divorce. J'ai balayé tout ça sous le tapis et je me suis encore plus consacrée au travail. J'étais une bombe à retardement, et je le savais. Je ne voulais plus sortir dans les bars et avoir une vie sociale. Lorsqu'on se met à consommer seule, c'est qu'il y a un problème. Quand je consommais vers la fin, c'était des binges (cocaïne et alcool) parce que je ne pouvais consommer à la fréquence que j'aurais voulu.»

Dans l'entrevue, elle revient sur sa thérapie et son séjour dans un centre de désintoxication. Elle admet qu'elle doit encore se « surveiller » pour ne pas tenter de combler le vide qu'elle ressent encore.

Après un indicent médiatisé avec la chanteuse Safia Nolin il y a plus de deux ans, Maripier Morin a été forcé de se retirer de la vie publique. Depuis, elle a admis des problèmes de toxicomanie qui ont entraîné des comportements excessifs et destructeurs.

Au cours de l'année 2022, Maripier Morin est revenue dans l'actualité. Elle a notamment incarné le rôle principal dans le film Arlette, réalisé par Mariloup Wolfe. Elle anime aussi un balado qui récolte les témoignages de différentes personnalités contre la toxicomanie.