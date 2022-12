Tempête hivernale: plus de 140 000 foyers sans électricité au Québec

La tempête a débuté et nous apporte neige, pluie et de fortes rafales de vent. Ceci cause des #pannes chez plus de 110 000 de nos clients. Les régions les plus touchées sont l'#Outaouais, les #Laurentides et la @villequebec.



Pour suivre la situation 👇https://t.co/Ext0oHocZt