Ainsi donc, Gary Stern fait savoir que les propriétaires des Alouettes, dont il fait partie, sont à la recherche d’investisseurs canadiens-français (sic) pour acheter l’équipe en partie ou en totalité.

Je le cite : « Je cherche des partenaires canadiens-français qui ont des liens avec la communauté et qui ont une meilleure idée de l’ambiance, et nous pensons que c’est important. Que ce soit à 10 % ou à 90 %, nous sommes tout à fait ouverts à la discussion. »

Veut-il dire que Geoff Molson et Joey Saputo ne sont pas Québécois ?

Deuxièmement, pourquoi ne pas avoir reconduit alors le contrat de Mario Cecchini, qui connaît la communauté et le marché montréalais comme le fond de sa poche ?

Comme s’il n’avait pas dit assez de niaiseries, Stern indique que Danny Maciocia, qu’il identifie comme le vrai leader de l’organisation, fera partie d’un comité dont la tâche sera de choisir le futur président de l’équipe.

N’a-t-il pas entendu les propos élogieux de son directeur général à l’endroit de Cecchini lors de l’embauche officielle de Jason Maas au poste d’entraîneur-chef ?

C’est placer Maciocia dans une position inconfortable.

Le lien entre lui et Cecchini est indissoluble.

Il se sentirait comme un traître s’il participait au processus de sélection du successeur de Cecchini.

En bon québécois, quel bordel !

La bonne nouvelle

Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça.

La succession de Sid Spiegel et le beau Gary sont prêts à se départir de leurs intérêts et le mieux serait qu’ils liquident tout et qu’ils disparaissent du portrait.

Si des gens d’affaires locaux démontrent de l’intérêt, il est à espérer que le commissaire Randy Ambrosie ne viendra pas mettre ses gros sabots dans les platebandes cette fois.

Parce que l’équipe était sous la tutelle de la ligue, c’est lui qui avait piloté le dossier de la vente il y a trois ans.

L’ancien porteur de ballon des Alouettes, Éric Lapointe, l’entrepreneur Vincenzo Guzzo et quelques autres hommes d’affaires d’origine montréalaise faisant carrière aux États-Unis s’étaient manifestés.

Mais aucun d’entre eux n’avait été retenu par Ambrosie, ce qui avait fait dire à plusieurs que le commissaire et les gouverneurs des huit autres équipes du circuit ne désiraient pas s’associer avec des Québécois et encore moins s’ils étaient de souche francophone.

Chat échaudé...

De la façon dont il avait été traité à l’époque, c’est à se demander si Lapointe serait encore intéressé aujourd’hui.

Il semble qu’il préfère ne rien dire pour le moment.

N’en reste pas moins qu’il demeure un candidat de choix.

Conseiller financier de son état, il entretient des relations avec plusieurs personnes du monde des affaires.

Les Alouettes lui tiennent à cœur.

Ce serait une belle occasion pour lui et d’autres gens de chez nous de montrer aux gens de la Ligue canadienne qu’ils sont parfaitement capables de faire fonctionner une équipe.