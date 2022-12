Saison des bowls: duels à ne pas manquer dans la NCAA

Depuis le 16 décembre, la saison des bowls dans la NCAA est lancée. Plusieurs disent que cette période exaltante a perdu de son lustre dans les dernières années puisque plusieurs gros joueurs admissibles au repêchage de la NFL font une croix sur ces matchs, mais saison après saison, ces duels offrent un spectacle relevé et permettent de découvrir la relève. Voici 12 bowls à surveiller pour égayer le temps des Fêtes.

Fiesta Bowl (demi-finale)

Michigan (13-0) c. TCU (12-1)

31 décembre (16 h), Glendale

Il s’agira d’un tout premier duel entre ces deux programmes. TCU est l’équipe Cendrillon cette année, elle qui ne siégeait pas au top 25 avant la saison. Max Duggan, le quart-arrière qui a été finaliste pour le trophée Heisman, n’était même pas le partant au premier match de la saison. Sous la férule du coordonnateur offensif Garrett Riley, le jeune frère du réputé Lincoln Riley, Duggan a explosé avec 30 passes de touché, en plus de 404 verges au sol et six touchés. Son receveur Quentin Johnson sortira en première ronde au repêchage. Le porteur Kendre Miller est aussi à surveiller. Michigan n’a pas changé sa formule de son côté avec une attaque au sol écrasante. Même si le porteur Blake Corum sera sur la touche, Donovan Edwards peut faire le boulot. La défense de Michigan n’est pas au niveau de 2021, mais fera la différence.

► MICHIGAN PAR 10

Peach Bowl (demi-finale)

Georgia (13-0) c. Ohia State (11-1)

31 décembre (20 h), Atlanta

Probablement que parmi tous les adversaires possibles, celui dont Georgia ne voulait rien savoir était Ohio State. En effet, si l’unité défensive de Georgia n’a plus à faire ses preuves, l’attaque d’Ohio State est l’une des rares capables de lui faire plier les genoux. Le quart-arrière CJ Stroud sera un choix élevé en première ronde du prochain repêchage. Il lance le ballon à Marvin Harrison Jr (le fils de l’ancienne étoile des Colts), qui est sans doute le meilleur receveur au pays même s’il n’en est qu’à sa deuxième année. Les Buckeyes accumulent en moyenne 207 verges au sol par match. Bref, ils ont tout pour faire mal. Cela dit, en plus de la défense menée par le monstre Jalen Carter sur le front, Georgia n’a pas une attaque passive avec le vétéran quart Stetson Bennett et ses ailiers rapprochés dangereux, dont Brock Bowers. Ça ira à la limite...

► GEORGIA PAR 3

► Les gagnants des deux demi-finales s’affronteront le 9 janvier (19 h 30) dans le cadre du championnat national, au SoFi Stadium de Los Angeles.

First Responder Bowl

Memphis (6-6) c. Utah State (6-6)

27 décembre (15 h 15), Dallas

Pourquoi cet affrontement entre deux équipes qui ont déçu ? Ce sera l’occasion d’épier le secondeur québécois Geoffrey Cantin-Arku, un ancien des Élans de Garneau. Cantin-Arku, qui reviendra l’an prochain pour sa dernière saison à Memphis, a été troisième chez les Tigers de Memphis avec 66 plaqués, dont trois pour des pertes. Il a aussi réussi 1,5 sac du quart. Attention toutefois, Utah State a terminé la saison en force avec cinq victoires en sept matchs. Memphis n’a battu qu’un rival avec une fiche gagnante.

► MEMPHIS PAR 8

Holiday Bowl

Oregon (9-3) c. North Carolina (9-4)

28 décembre (20 h), San Diego

Les deux équipes ont connu un certain succès, et ce qui retient l’attention, c’est le quart-arrière de North Carolina, Drake Maye. À sa première saison comme partant, il a épaté avec 4115 verges, 35 passes de touché et 7 interceptions. Plusieurs le voient déjà comme un gros espoir pour le repêchage de la NFL en 2024. Il sera toutefois privé de son receveur fétiche Josh Downs, qui, lui, se concentre sur le repêchage du printemps prochain. Une lourde perte ! Du côté d’Oregon, le vétéran quart Bo Nix sera en poste.

► OREGON PAR 14

Pinstripe Bowl

Minnesota (8-4) c. Syracuse (7-5)

29 décembre (14 h), New York

Il s’agira d’une première présence dans un bowl pour Syracuse depuis 2018. Bien que le bloqueur de Victoriaville Matthew Bergeron ait décidé de faire l’impasse sur le match pour se préparer au repêchage, il sera possible d’observer un autre Québécois, le receveur montréalais Damien Alford. Ce dernier a capté 17 passes pour 372 verges et deux touchés cette saison. Syracuse sera privé de ses meilleurs éléments, dont le productif porteur de ballon Sean Tucker. C’est ce qui fera la différence en faveur de Minnesota.

► MINNESOTA PAR 10

Alamo Bowl

Texas (8-4) c. Washington (10-2)

29 décembre (21 h), San Antonio

C’était prévisible, mais dommage que le brillant porteur de Texas Bijan Robinson fasse une croix sur le match. Le jeu au sol des Longhorns devient un gros point d’interrogation pour ce match et il y aura une forte pression sur les épaules du jeune quart Quinn Ewers pour bien faire. Après un début de saison de feu, il a ralenti et il sera intéressant de le voir sous les projecteurs. Son vis-à-vis à Washington, Michael Penix Jr. est un solide vétéran de cinquième année, mais la défensive de Washington ne sera pas de taille.

► TEXAS PAR 7

Gator Bowl

Notre Dame (8-4) c. South Carolina (8-4)

30 décembre (15 h 30), Jacksonville

Les meilleurs joueurs de Notre Dame, l’ailier rapproché Michael Mayer et l’ailier défensif Isaiah Foskey, ne seront pas du match. Le quart-arrière Tyler Buchner, blessé à l’épaule en début de saison, devrait reprendre du service. Les Gamecocks de South Carolina ont étonné en fin de saison lorsqu’ils ont renversé coup sur coup Tennessee et Clemson. Le quart-arrière Spencer Rattler n’a pas relancé sa carrière, mais peut faire du bruit dans un tel duel.

► SOUTH CAROLINA PAR 3

Orange Bowl

Clemson (11-2) c. Tennessee (10-2)

30 décembre (20 h), Miami

Deux ans après Trevor Lawrence, les Tigers de Clemson disent au revoir à leur quart-arrière DJ Uiagalelei, qui a opté pour un transfert. Ce bowl sera l’occasion de voir à l’œuvre celui qu’ils considèrent comme leur homme des prochaines années, Cole Klubnik, un espoir de premier plan. Il a bien paru en relève au championnat de la ACC. Le porteur Will Shipley est aussi très productif. Du côté de Tennessee, le conte de fées en a pris un coup avec la blessure du pivot Hendon Hooker.

► CLEMSON PAR 4

Sugar Bowl

Alabama (10-2) c. Kansas State (10-3)

31 décembre (12 h), La Nouvelle-Orléans

Étonnamment, selon des informateurs américains, plusieurs joueurs vedettes d’Alabama comme le quart Bryce Young, le porteur Jahmyr Gibbs, le chasseur de quarts Will Anderson et autres prévoient prendre part au Sugar Bowl plutôt que de miser sur la préparation au repêchage. Si c’est le cas, le Crimson Tide doit être favorisé. Kansas State a étonné en remportant le championnat de la conférence Big 12 en renversant TCU. Cette équipe sera très motivée.

► ALABAMA PAR 7

ReliaQuest Bowl

Illinois (8-4) c. Mississipi State (8-4)

2 janvier (12 h), Tampa Bay

En temps normal, ce ne serait pas le bowl le plus captivant au monde, mais il y aura une atmosphère émotive autour du match. Le 12 décembre, l’entraîneur-chef Mike Leach, de Mississippi State, est décédé de complications cardiaques, de manière inattendue. Véritable monument de l’offensive « Air Raid » et personnalité unique, Leach n’est pas prêt d’être oublié. Pour Illinois, il faudra surveiller si le productif porteur canadien Chase Brown fera l’impasse.

► MISSISSIPI STATE PAR 6

Cotton Bowl

USC (11-2) c. Tulane (11-2)

2 Janvier (13 h), Arlington

Le quart-arrière qui a remporté le trophée Heisman, Caleb Williams, s’est récemment blessé à une jambe et sa présence est remise en question. S’il est en poste, USC devrait produire une tonne de points. Tulane, c’est l’une des belles histoires du « Group of 5 », les cinq conférences les moins fortes. L’équipe disputera un premier bowl du Nouvel An depuis 1940. Le porteur Tyjae Spears a été phénoménal avec 1376 verges et 15 touchés. La défense, cependant, ne tiendra pas le coup.

► USC PAR 7

Rose Bowl

Utah (10-3) c. Penn State (10-2)

2 Janvier (17 h), Pasadena

Le porteur de Utah Tavion Thomas ne jouera pas, mais il y a beaucoup de profondeur dans le champ-arrière pour compenser. L’an passé, les Utes avaient été défaits de justesse par 48 à 45 face à Ohio State dans un Rose Bowl spectaculaire. L’heure de la vengeance a sonné et c’est Penn State qui en fera les frais, sans son demi de coin étoile Joey Porter Jr. Le receveur de Penn State Parker Washington n’y sera pas, donc ce sera peut-être une occasion de voir le Québécois Malick Meiga.

► UTAH PAR 1