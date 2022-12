Télé des fêtes: 50 émissions pour les petits et les grands

Émissions festives, rafales de films, marathons thématiques, les différentes chaînes nous abreuvent de rendez-vous sous le thème des Fêtes et profitent des quelques jours de vacances du public pour mettre de l’avant des productions rassembleuses. Notez d’ailleurs que certaines chaînes sont débrouillées pendant la période des Fêtes. Voici quelques émissions ou films à vous mettre sous la dent pour vous accompagner dans les prochains jours et accueillir la nouvelle année.

24 décembre

Marathon Sylvester Stallone

De midi à minuit sur Addik

Photo fournie par Artisan Entertainment

Avis aux amateurs d’action et aux fans de l’illustre Sylvester Stallone. Celui qui a prêté ses traits à la sueur de ses bras en incarnant Rocky Balboa et Rambo mérite son marathon. Dans ce blitz de 12 heures, vous aurez notamment la chance de voir ou revoir les quatre opus de ce héros de la guerre du Vietnam.

Des grelots dans le bungalow

18 h sur ARTV

Photo fournie par ICI Télé

Cette savoureuse émission de variétés musicales est un pastiche des magazines féminins pour la femme moderne des années 1970. On y retrouve Gayle et Gert Galipeau, épouses modèles, mères, voisines et chanteuses-animatrices populaires, incarnées par Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier. C’est plein d’humour, de candeur, un brin nostalgique d’une époque où les mœurs étaient plus lousses et où nous étions animés d’une certaine insouciance. Dire qu’on y parle bouffe, maquillage et astrologie serait réducteur de ce rendez-vous à la Parapluies de Cherbourg. Idéal pour égayer votre début de soirée. Avec Sonia Vachon, Pascale Montpetit, Isabelle Vincent, David Savard, Isabelle Blais et Pierre Brassard.

Un trio classique

Dès 19 h sur Prise 2

Photo Metropolitan FilmExport tirée de IMBD

Qui dit temps des Fêtes dit films familiaux rigolos. On nous propose ici le trio parfait : La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger, qui s’inspire de la folie commerciale dans la quête du dernier jouet à la mode, Le sapin a des boules, alors que la populaire famille Griswold accueille ses proches pour le réveillon et célébrer un bonus qui tarde à venir, puis, Le lutin, où Will Ferrell incarne Buddy, le lutin du père Noël qui part à New York à la recherche de son vrai père.

C’est Noël pour emporter

19 h sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

Un rendez-vous chaleureux mené par France Beaudoin qui s’intéresse aux mots et à la culture qui ont influencé et guidé ses invités. Elle reçoit des personnalités aux parcours variés : Boucar Diouf, France Castel, Léane Labrèche-Dor, Michel Jean, Maude Guérin et Dany Turcotte. Jean-Benoît Lasanté agrémente la soirée de musique.

La grande veillée

20 h sur ARTV

Photo fournie par Connections Productions et ICI ARTV

Stéphane Archambault anime un party musical qui met en valeur les chansons traditionnelles et où les genres se mélangent. Enregistré devant public à Moncton, ce rendez-vous rassemble Yves Lambert, Les Gars du Nord, Mary Beth Carty et Dominique Dupuis.

Belle et Bum 100 % Fêtes

20 h à Télé-Québec

Photo fournie par Télé-Québec

Une quinzaine d’invités figurent au déroulement de cette fête haute en couleur. Nos hôtes, Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne, accueillent Roch Voisine, Patsy Gallant, le groupe disco Barry Paquin Roberge, Maxime Landry, Annie Blanchard, Barbada, Clerel, Noé Lira, les danseurs Jessie Mineau et François Pruneau. Un party qui a du rythme !

Y’a du monde à messe

21 h 30 à Télé-Québec

Photo fournie par Télé-Québec

Qu’est-ce qui unit Shirley Théroux, Ricardo Larrivée, Alexandre Barrette et Garihanna Jean-Louis ? Chose certaine, ce sont des invités qui ont de l’énergie et de la jasette, ce qui est idéal pour cette émission spéciale des Fêtes pilotée par Christian Bégin. Ajoutons à la tablée les chansons de Pierre Lapointe et de Michel Fugain, et le chœur, évidemment. Un rendez-vous festif, des conversations toujours intéressantes et des découvertes.

Sons du Québec – Avec le Vent du Nord

22 h sur ARTV

Photo fournie par La Virée Trad, Estelle Marcoux

Les musiciens du groupe trad Vent du Nord nous proposent une immersion dans la préparation de leur nouvel album et de leur première à Montréal. C’est aussi l’occasion de nous plonger au cœur de la musique traditionnelle et de ses liens avec les Premières Nations et avec les colons irlandais. Ils nous invitent aussi à faire un petit arrêt au Carnaval de Québec.

La messe de nuit

22 h 30 sur ICI télé

Photo fournie par patrimoine culturel de Québec

C’est une tradition. La société d’État donne toujours accès à une messe afin de souligner la naissance du divin enfant. À défaut d’un rassemblement à l’église, la messe sera célébrée à l’oratoire Saint-Joseph de Québec.

25 décembre

Le Noël d’Ari Cui Cui

6 h sur ICI télé

Photo d’archives fournie par Christian Bergeron

S’ils n’ont pas veillé trop tard ou s’ils sont trop énervés par les Fêtes, Ari Cui Cui est de bonne heure sur le piton pour divertir les enfants. Dans cette émission spéciale, la populaire chanteuse et ses amis Colomba, Solo et l’Ours devront sauver Noël alors que le père Noël a échappé tout le contenu de son sac de cadeaux dans sa folle virée. C’est à vélo qu’Ari Cui Cui va tenter de tout rattraper.

Nicolas Noël : Le cristal du temps

6 h 30 sur ICI Télé

Photo fournie par ICI Télé

Chaque jour Nicolas Noël a préparé une nouvelle histoire pour les tout-petits. Ici, le temps s’est déréglé à quelques jours de Noël ce qui l’oblige à aller à la rencontre de son ami Chronos pour comprendre ce qui se passe. Dans ce périple, il est accompagné des lutins Trémaline et Pamalin qui ne sortent pas souvent du Royaume. Une série d’épreuves les attendent pour accéder au Cristal du temps et sauver Noël.

Bach et Bottine

12 h à Télé-Québec

Photo d’archives fournie par Jean Demers

Ce Conte pour tous réalisé par André Melançon nous a permis de découvrir une jeune Mahée Paiement. Elle y joue Fanny, 11 ans, dont les parents sont décédés et que sa grand-mère confie à un oncle mélomane (Raymond Legault) qui se consacre à un concours de Bach. Et Bottine ? C’est son animal de compagnie, une mouffette. Une cohabitation qui ne sera pas évidente alors que nos deux âmes seules devront s’apprivoiser.

25 ans d’émotions – La rivalité Canadiens-Bruins

16 h sur RDS2

Photo AFP

Êtes-vous plus Bruins de Boston ou résolument Canadien de Montréal ? Cette série documentaire en quatre épisodes raconte la rivalité qui oppose les deux équipes mythiques. Leur présence dans la LNH remonte à près d’un siècle. Il est question d’identité, de culture et de l’histoire qui les a forgés, des partisans, des séries éliminatoires où le Canadien a eu souvent le dessus jusqu’en 88 et les chaudes luttes au tournant du millénaire. Raymond Bourque, Scotty Bowman, Ken Dryden, Jeff Gorton, Claude Julien, Joé Juneau, Chris Nilan, Serge Savard et José Théodore figurent parmi les témoins.

Les nouveaux nomades

20 h à TV5

Photo d’archives fournie par TV5

Deux épisodes spéciaux de Noël. Nous y suivons notre petite bande de nomades en contexte hivernal. Planche à neige dans les Hautes-Alpes, village des Vosges, cabinet des curiosités parisien, Croc-Blanc dans les Pyrénées, raid polaire dans le Jura, une petite Sibérie suisse, des rennes, des chiens et de la neige, tout est là pour une initiation aux voyages avec une touche féérique.

Les bronzés font du ski

21 h à TV5

Photo d’archives tirée de IMDB

Une comédie française tout droit sortie des années 1970 de Patrice Leconte qui met en vedette les acteurs chouchous du Splendid : Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, Josiane Balasko et Dominique Lavanant. Ils ont vécu les vacances dans un Club Med en Côte d’Ivoire, les voici maintenant à la station de Val-d’Isère où Popeye (Lhermitte) enseigne. Leurs relations ont changé, certains sont en couple. Et ils sont tous prêts pour une escapade de ski. Hors-piste bien sûr.

La vraie nature : Au chalet pour Noël

21 h 30 à TVA

Photo fournie par TVA

Les rencontres au chalet de Jean-Philippe Dion nous révèlent toujours les invités sous un angle que l’on connaît moins. L’ambiance est chaleureuse. Les échanges authentiques. Pour sa première émission spéciale des Fêtes, Jean-Philippe reçoit Garou, Marie-Claude Barrette et Naadei Lyonnais. Tous s’y racontent et parlent de ce que représente la période des Fêtes. Bonne bouffe et surtout musique au menu alors que les voisins, Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, s’ajoutent à la soirée. Un 90 minutes entre amis.

Bijoux de famille de Noël

23 h à TVA

Photo fournie par TVA

On reconduit le rendez-vous festif de l’année dernière alors que Jean-Michel Anctil, Pierre Hébert, Chantal Lacroix, Christine Morency, Neev et Mario Tessier débarquaient sur le plateau de Charles Lafortune. Tout est en place pour qu’ils nous livrent leurs petits bijoux de famille du temps des Fêtes. On promet du rire et des airs de Noël.

26 décembre

Les films d’Arthur L’aventurier

6 h 30 sur ICI télé

Capture d’écran tirée de YouTube Arthur L’aventurier

Arthur L’aventurier arrime chansons et découvertes du monde. Son univers ludique nous enseigne plein de choses sur les régions de la planète, ses habitants et les animaux qui y vivent. Ses voyages l’ont mené aux quatre coins de la planète et il nous en rapporte des films. Ainsi, ses films sur les Rocheuses, l’Afrique, le Costa Rica et l’Australie sont diffusés en rafale chaque jour. Pour se remplir les yeux de paysages et les oreilles de chansons tout en apprenant une foule de choses.

C’est magique

7 h 30 sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

Toute la semaine, le magicien Daniel Coutu a préparé une grande aventure théâtrale pour les petits. Les familles sont invitées à entrer dans son univers magique en cinq épisodes thématiques. Au menu : tours de magie, sketches, rires et découvertes. Nous y verrons aussi de jeunes magiciens performer. Le maladroit Monsieur Dan et Déguédine la grand-mère espiègle sont aussi au rendez-vous.

Trio aventures

Dès 14 h sur Évasion

Photo fournie par Stephane Rotenberg

Si vous aimez les voyages et êtes friands d’aventure, c’est une rafale de productions idéale pour vous. D’abord, la 14e saison de Pékin Express, une course à travers différents pays dans laquelle des duos doivent faire preuve de débrouillardise. Puis la 1re saison de l’Odyssée dans le Grand Nord, où un groupe d’explorateurs modernes doit franchir en un temps record le passage Nord-Ouest. Et la 6e saison de Vivre sous zéro qui se déroule en Alaska, là où le froid est glacial et où ceux qui vivent doivent parfois lutter pour leur survie.

Semaine spéciale James Bond

15 h 30 à TVA

Photo D.R. tirée d’Allociné

Qui ne connaît pas le mythique espion des services secrets britanniques, l’agent 007 – James Bond. Séducteur, mais aussi habile avec les gadgets et la technologie. Bien qu’il côtoie la mort tous les jours, il est toujours d’un chic fou. Vingt-cinq films suivent ses tribulations, six acteurs l’ont incarné. Chaque jour, un nouvel opus mettant en vedette Pierce Brosnan : L’œil de feu, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurs un autre jour. Idéal pour un peu d’action.

Les 12 travaux d’Astérix

18 h 30 à Télé-Québec

Photo courtoisie

Les irréductibles Gaulois résistent à l’envahissement des Romains. Jules César leur lance le défi des 12 travaux d’Hercule dans une version modernisée, convaincu qu’ils ne s’en sortiront pas et qu’il pourra prendre le pouvoir. C’est mal connaître Astérix, Obélix et les effets de la potion magique. Course à pied, javelot, combat, traversée d’un lac, hypnose et supplice de bouffe, nos comparses se débrouillent pas mal bien. Le classique des classiques depuis plus de 40 ans.

Forrest Gump

20 h à Télé-Québec

Photo d'archives tirée d'Allociné

La vie, c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Une citation bien sage de la mère de Forrest Gump qui a frappé l’imaginaire. Ce film de 1994 de Robert Zemeckis avec Tom Hanks a remporté six Oscars. On y suit la vie palpitante de Forrest, un homme candide, généreux et « simple d’esprit » qui passe à travers les événements qui ont marqué l’histoire des États-Unis entre les années 1950 et 1980.

Mixmania : 20 ans plus tard

21 h à Vrak

Photo d’archives fournie par Alain Lesieur

Certains fredonnent encore leurs tounes. Mixmania a marqué une génération. Bianca Gervais en fait partie et avait envie de revisiter le phénomène en provoquant un conventum réunissant ceux qui en ont fait partie. Entrevues, archives et souvenirs sont au menu. Parmi ces jeunes chanteurs, quelques-uns figurent toujours dans notre univers culturel. D’autres évoluent derrière les caméras ou ont refait leur vie loin de celles-ci. Mais tous se font encore reconnaître. Une soirée nostalgique.

27 décembre

Semaine spéciale chiens

19 h à TVA

Photo Constantin Film Verleih tirée d’Allociné

Ils sont si mignons. Pour les amoureux des chiens, voilà en rafale quelques bons films qui les mettent en vedette. Si dans la plupart des cas ils ressortent en héros, il faudra par contre sortir vos mouchoirs à certains égards. L’art de courir sous la pluie, Mes vies de chien, Mes voyages de chien, L’incroyable aventure de Bella et Patrick sont programmés pour cette semaine canine.

28 décembre

Fermont

19 h sur Canal D

Photo d’archives Mathieu Dupuis

Fondée en 1974 entre le Québec et le Labrador, la ville de Fermont regorge de mystère. Plus de 2000 habitants y vivent. Ils partagent leur quotidien et la dureté du temps qu’ils doivent affronter pour travailler à la mine et la polyvalence d’un immense mur où se trouvent tous les commerces, des services et des logements. On nous propose un accès inusité à ce territoire dans une série présentée en rafale toute la semaine. Une réalité québécoise qui nous est complètement inconnue.

29 décembre

L’Ère de glace – L’aube des dinosaures

10 h 15 à TVA

Photo 20TH Century FOX tirée d’Allociné

Les dinosaures fascinent les enfants. Cette franchise à succès en dessins animés l’a bien compris et propose des histoires divertissantes avec des personnages attachants. Dans ce 3e opus, Manny le mammouth et sa compagne Ellie attendent un bébé. Diego se sent mis à l’écart et songe à quitter ses amis pour suivre une tigresse dont il est tombé amoureux. Quant à Sid le paresseux, il est encore dans le pétrin après avoir volé des œufs de dinosaures.

Les Trois Accords – Live dans le plaisir

20 h à Télé-Québec

Photo fournie par Télé-Québec

Le populaire groupe nous propose une expérience immersive en se produisant devant un écran géant à la fine pointe de la technologie virtuelle. On s’en doute, les projections sont déjantées, laissant place au monde animalier comme aux pistes de courses ou des archives loufoques. On y retrouve leurs grands succès. Une aventure à la fois musicale et éclatée, fidèle à l’univers des Trois Accords.

30 décembre

Pour toujours les Canadiens

6 h 15 à TVA

Photo fournie par TVA

Céline Bonnier, Christian Bégin, Claude Legault, Antoine L’Écuyer et Dhanaé Audet-Beaulieu sont les vedettes de ce drame qui visait à souligner le centenaire du Canadien de Montréal. On y suit un jeune joueur de hockey démotivé qui retrouve sa fougue au contact d’un jeune malade qui se passionne aussi pour le hockey. Jean Béliveau et Saku Koivu (capitaine de l’époque) y jouent leur propre rôle alors que Jean Lapointe conduit la zamboni.

Guylaine Tanguay et sa veillée POP

20 h à Télé-Québec

Photo fournie par Télé-Québec

La chanteuse country Guylaine Tanguay a le sens de la fête. Elle nous convie à une soirée où les chansons populaires de notre répertoire seront célébrées. Marie-Ève Janvier, France D’Amour, Kim Richardson, King Melrose, Mary-Pier Bazinet et Sara Dufour harmoniseront leurs voix pour l’occasion.

300 chœurs fêtent leurs 10 ans

21 h à TV5

Photo fournie par TV5

Le chant choral est à l’honneur dans ce rendez-vous spécial relatant les 10 ans d’existence de l’émission française 300 chœurs. L’équipe a choisi de revisiter quelques-unes des 600 chansons entendues précédemment. Des chœurs de toutes les générations seront du spectacle de même que des artistes invités. Anggun, Patrick Bruel, Chimène Badi et bien d’autres y figurent.

Les Bougon en rafale

21 h sur ARTV

Photo d’archives tirée d'IMBD

Ils ont marqué notre esprit. Paul, Rita, Junior, Dolorès et Mao Bougon aiment contourner les règles. Ils entraînent aussi Mononque et Pépère. Chabot, leur ami policier ferme les yeux en échange d’une bière. Ils sont croches pour notre plus grand plaisir. C’est l’occasion de passer 24 h en leur compagnie puisqu’on diffuse en rafale les 3 saisons et le film créés par François Avard et Jean-François Mercier. Une série audacieuse avec Rémy Girard et Louison Danis, qui a marqué notre télévision et nous a permis de découvrir Antoine Bertrand et Hélène Bourgeois-Leclerc.

31 décembre

Défense d’entrer !

9 h 30 sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

On retrouve Lolo, ses parents, ses amis et son chien Frileux dans un épisode intitulé : Résolutions contraires. On le sait, à la veille du Nouvel An, c’est le temps de faire des résolutions et Lolo est contrarié de voir que celles de ses proches ne vont pas dans le sens des siennes. Est-ce que l’heure serait aux compromis ?

Tout pour la musique

19 h sur Unis TV

Photo fournie par TV5

Wilfred LeBouthillier, Corneille, Martha Wainwright, Matiu, Danny Boudreau et Maggie Savoie participent à une soirée musicale en deux volets enregistrée au Centre National de Musique de Calgary. Leur point commun : ils ont à cœur de chanter en français.

En direct du jour de l’An

19 h sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

France Beaudoin ouvre la grande soirée de la veille du Nouvel An pour une 11e édition de ce rassemblement plein de surprises et de bienveillance. Des personnalités aimées seront kidnappées dès le début de ce rendez-vous musical de 90 minutes. On se remémore des souvenirs des Fêtes, les numéros sont colorés, inusités et regroupent plein de gens marquants, on y dose bien rires, émotions et engagement.

À l’année prochaine

20 h 30 sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

Chaque année, la populaire émission radiophonique invite les caméras pour une revue de l’année en humour. Pierre Verville, Michèle Deslauriers, Dominic Paquet, Véronique Claveau et Benoît Paquette participent aux parodies et aux sketches menés par Philippe Laguë. On souligne l’ambiance sonore d’Alain Colin et la musique de Nadine Turbide.

La grande soirée du 31 à Fontainebleau

21 h 10 à TV5

Photo fournie par TV5

Après Versailles l’année dernière, voilà que le château de Fontainebleau accueille l’animateur Stéphane Bern et ses invités pour un spectacle à grand déploiement dans un décor enchanteur enregistré devant public. Louise Attaque, Kenji Girac et les artistes de la compagnie équestre Les folies Gruss sont de la fête.

Infoman 2022

22 h sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

Comme seul Jean-René Dufort sait le faire, une rétrospective de l’année décapante, une critique des événements marquants. L’équipe a le tour d’aborder des sujets chauds, sérieux, voire rébarbatifs, avec ses lunettes satiriques. Ses deux acolytes, Chantal Lamarre et MC Gilles sont toujours de la partie. Nous avons eu des élections et reçu la visite du pape, la reine est décédée, Poutine a entrepris une guerre sanglante et la laitue se vend maintenant 7 $, voyons voir ce qu’Infoman en retiendra.

Bye Bye 2022

23 h sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

Cette revue annuelle fait résolument partie de notre culture populaire. Elle en est à sa 54e édition. Une 7e pour Simon-Olivier Fecteau qui la pilote. C’est l’heure des bilans vus par des auteurs en humour et des acteurs et humoristes chouchous qui prêtent leurs traits aux personnalités ayant marqué l’année. François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse et Guylaine Tremblay sont de retour. Patrick Huard et Pierre-Yves Roy-Desmarais s’ajoutent à l’alignement.

Les coulisses du Bye Bye 2022

0 h 30 sur ICI télé

Le grand rassemblement télévisuel de l’année met à profit de nombreux artisans pour recréer les différents événements parodiés. Cette émission de type making of nous entraîne dans les dessous de la télévision. Texte, tournage, maquillage, effets spéciaux, pour découvrir l’envers du décor.

1er janvier

La table de Kim – spécial Noël

17 h sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

L’atmosphère est toujours conviviale à la table de l’autrice Kim Thuy. Elle aime recevoir, cuisiner et s’intéresse aux gens. Elle a aussi une facilité pour créer des liens entre ses invités. On s’immisce dans ces repas en catimini pour en être des témoins privilégiés. C’est l’occasion de revoir cet épisode, enregistré lors de la 3e saison, avec Jean-Marc Généreux, Jean-Nicolas Verreault et son exceptionnelle conjointe Jannie-Karina Gagné (elle franchit des montagnes pour améliorer les services pour les enfants à besoins particuliers comme les leurs) et Yama Laurent.

VLOG la revue de l’année

18 h 30 à TVA

Photo fournie par TVA

Dominic Arpin en fait une tradition. À l’aube de sa 18e saison, il nous présente sa revue de l’année des drôles de vidéos que son équipe et lui ont dénichés sur le web et les réseaux sociaux.

PA Méthot : Party disco

19 h 30 à TVA

Photo d’archives, Agence QMI

L’humoriste PA Méthot aime fêter en grand. C’est un rassembleur. Un habitué des amphithéâtres. Il nous a offert la semaine dernière son party des Fêtes, voilà l’occasion de revoir son Party disco, un événement couru et convoité. Il arrive à réunir des humoristes et des chanteurs pour évoquer cette période haute en couleur des années 1980, dont Nanette Workman et Michel Barrette.

2 janvier

Remue-ménage au Biodôme

7 h 30 sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

Au printemps 2020, le Biodôme a subi de grandes rénovations. Ses 4500 pensionnaires, des animaux qui vivent dans différents climats, ont dû être déplacés dans des habitats temporaires avant de retrouver leur chez-eux en version améliorée. Pendant toute la semaine en rafale, Chantal Lamarre rencontre des spécialistes et suit l’évolution des animaux entre leur lieu d’accueil et leur nouvelle maison.

Ça commence bien l’année

19 h 30 à TVA

Photo fournie par TVA, Karine Lévesque

Afin de lancer la programmation d’hiver, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil reçoivent les acteurs qui vont se démarquer dans les productions des prochains mois. C’est le temps de les cuisiner un peu sur les intrigues à venir et de découvrir les nouveaux projets de TVA.

La face cachée de la Lune

20 h à Télé-Québec

Photo fournie par Télé-Québec

Télé-Québec a marqué un grand coup l’année dernière en diffusant en direct du Diamant de Québec cette pièce de Robert Lepage. Après l’avoir présentée en solo aux quatre coins du monde, il donne ici la réplique à Yves Jacques dans une version inédite qui présente le point de vue de deux frères à la suite de la mort de leur mère. Une pièce magistrale.

Le coureur des bois et le Nutshimiu-innu

21 h sur Unis TV

Photo fournie par TV5

Eli Laliberté est un cinéaste et documentariste qui s’intéresse à la réalité des Premières Nations depuis 25 ans. Il explore ici le Nitassinan, un territoire innu qui se trouve au nord de Sept-Îles. Il suit les parcours de Clément, un coureur des bois des temps modernes, et Tekuanan, qui retrouve son territoire familial ancestral. Une occasion de s’initier à la culture innue et d’apprécier l’ampleur de la Côte-Nord.

Alpha_02 : le mystère Alexandre Cazes

21 h sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

Amateurs de true crime, cette enquête menée par Monic Néron et Simon Coutu met en lumière la mort inexpliquée du Trifluvien Alexandre Cazes, un informaticien de 25 ans retrouvé dans sa cellule à Bangkok après avoir été arrêté sous 16 chefs d’accusation, dont trafic de drogues et d’armes à feu. Il avait fait fortune dans la cryptomonnaie. Ses proches témoignent pour une première fois.

3 janvier

Les dix de 2022

19h sur ICI télé

Photo fournie par ICI Télé

Pour une 3e édition, Isabelle Racicot s’entretient avec des personnalités qui ont marqué l’année qui se termine. Certaines sont connues, d’autres à découvrir, mais assurément elles se sont toutes démarquées par leurs actions, leurs initiatives ou parce qu’elles nous inspirent.

Brillantine (Grease)

21 h 30 à Télé-Québec

Photo fournie par Paramount Pictures

Cette année, Olivia Newton-John, actrice et chanteuse qui a marqué les années 1980, nous a quittés. Grease, sorti en 1978 et adapté d’une comédie musicale de Broadway, reste un classique qui l’a d’ailleurs suivie toute sa vie. On y suit la sage Sandy qui intègre l’école du populaire Danny, son amour de vacances.