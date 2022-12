Temps des Fêtes: la santé mentale sous pression

La pression sociale et financière entourant les célébrations de Noël est pointée du doigt par plusieurs services d'aide en santé mentale, qui sont d’ailleurs fortement sollicités en cette période de l'année.

«Noël permet aux gens de revivre leur passé. Il y a beaucoup de souvenirs associés à cette fête, mais c'est souvent un élément qui fait prendre conscience aux gens qu'ils ne vont pas bien», a expliqué le psychologue Paul Langevin.

L’expert en santé mentale a ajouté qu’il y a une grande pression sur le réseau de la santé mentale en ce moment, puisque plusieurs spécialistes sont en vacances. «Les bureaux privés sont généralement fermés donc les gens doivent se tourner vers les organismes et les lignes d’appel. De plus, c’est une forte période de détresse.»

Puis, il y a le traditionnel repas de Noël qui constitue une importante source d'anxiété pour les personnes souffrant d'un trouble alimentaire. «C'est un combat à chaque fois. Imaginez, c'est votre phobie et, en cette période d'abondance, vous vous trouvez entouré de gens qui vous regardent. C’est confrontant. Je lance aussi ce message pour les proches, vous pouvez dire à la personne que vous êtes inquiet, mais évitez les commentaires sur le poids et l'apparence», a rappelé Sophia Zito, la vice-présidente du conseil d’administration d’Anorexie et boulimie Québec.

Il y a aussi la pression sociale qui incite des consommateurs à dépenser au-delà de leur limite. «Les gens qui arrivent à la caisse avec la carte de crédit, certains ont peur que ça ne passe pas. Souvent la décision de consulter un syndic se prend après les Fêtes, lorsque les factures des cartes de crédit entrent», a mentionné Gino Bouchard, le syndic et directeur Lemieux Nolet inc.

Cette année, les Québécois prévoient dépenser, en moyenne 1090 $ dans les magasins.