Un investissement plein de mystères dans Lightspeed

Pourquoi le ministère du super ministre Pierre Fitzgibbon n’a pas rendu public en juillet dernier son investissement de 49 millions $ dans l’achat d’actions de la société québécoise Lightspeed Commerce ?

Réponse de Mathieu St-Amand, le porte-parole du ministre Pierre Fitzgibbon, à mon collègue Sylvain Larocque : « Étant donné la période préélectorale, il a été décidé de ne pas annoncer l’intervention. »

Quelle mystérieuse réponse de la part du bureau du ministre Fitzgibbon !

En quoi la période préélectorale (les élections avaient lieu au début du mois d’octobre) empêchait-elle le ministère de l’Économie d’annoncer cet achat d’actions ?

Voyons voir...

La transaction secrète a été effectuée par l’entremise du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises, lequel fonds peut disposer d’un capital d’un milliard de dollars.

Est-ce parce que, selon le statut dudit Fonds, les principaux dirigeants sont le ministre et le sous-ministre du ministère de l’Économie ainsi que le ministre des Finances ? Et que par conséquent, ils avaient peur de se faire questionner sur le bien-fondé de cet investissement de 49 millions $ dans l’achat d’actions de Lightspeed ?

Il faut dire qu’on parle ici d’un « simple » investissement dans l’achat d’actions sur le marché boursier.

Comme le soulignait mon collègue Sylvain Larocque, cet investissement n’a absolument rien rapporté à la compagnie Lightspeed. La transaction se résume à acheter des actions à des actionnaires qui décident de s’en départir. Il ne s’agissait donc pas d’un investissement dans le capital de l’entreprise, où, dans un tel cas, la compagnie aurait pu financièrement en bénéficier.

Autres hypothèses ?

Y avait-il, en juillet dernier, un risque que Lightspeed fasse l’objet d’une offre d’achat hostile en raison du fait que l’action avait fortement chuté depuis son sommet de septembre 2021 ? J’en doute. Si tel avait été le cas, les fins finauds de la spéculation l’auraient su !

Et qui plus est, comme le principal actionnaire de Lightspeed, ce n’est nulle autre que la Caisse de dépôt et placement du Québec, on s’entend que la Caisse est pas mal mieux placée que le Fonds pour la croissance et Investissement Québec pour bloquer les tentatives de mainmises étrangères sur les sociétés québécoises dont elle détient de gros blocs d’actions.

L’achat sur le marché du bloc d’actions de Lightspeed par le Fonds pouvait-il vraiment soutenir le cours de l’action de l’entreprise afin de stopper sa débandade ? Non !

Avec ses 49 millions $, le Fonds a acquis environ 1,7 million d’actions. Ce bloc ne représente qu’environ 1,1 % des actions en circulation.

D’ailleurs, depuis l’achat de ce bloc pour environ 28,80 $ l’action, celle-ci a poursuivi sa déconfiture pour toucher hier un creux à 17,64 $, avant de remonter juste au-dessus de la barre des 18 $. En septembre 2021, l’action de Lightspeed avait franchi la barre des 165 $.

J’ai beau essayer de trouver les raisons qui ont pu pousser le ministère de Pierre Fitzgibbon à demander à son Fonds pour la croissance d’acheter un tel bloc d’actions sur le marché, je n’y arrive pas.

Ce placement dans Lightspeed demeure un mystère !

Pas fort, la transparence

Avec le ministre Fitzgibbon et son entourage, la transparence gouvernementale fait trop souvent défaut.

Autre exemple. L’an dernier, Inves-tissement Québec et le ministère de l’Économie avaient discrètement investi 50 millions $ dans l’achat d’actions de LMPG (Lumenpulse), une entreprise dont l’un des administrateurs est un proche du ministre Pierre Fitzgibbon.

De plus, il est important de rappeler que le gouvernement Legault refuse toujours de dévoiler la liste de la vingtaine d’entreprises qui, grâce à l’intervention discrétionnaire du ministre Fitzgibbon, ont pu bénéficier de l’aide gouvernementale du PACTE, et ce, même si elles ne répondaient pas aux critères d’admissibilité.