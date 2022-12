BOUTHILLIER, Noëlla

(née Verner)



Au Centre hospitalier Anna-Laberge, le 16 décembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Noëlla Verner, épouse de feu René Bouthillier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudine (Harold), Mario, Daniel, Alain, Linda (Roméo), Jean-Louis (Manon) et René, ses petits-enfants Patrick, Kevin, Pascal, Johannie, Dave et Steve, ses arrière-petits-enfants Julian et Megan, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tel. : 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 7 janvier 2023 de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don la Fondation québécoise du cancer. Formulaires disponibles sur place.