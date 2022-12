2022, la bizarre

Joyeux Noël ! Bon, ça, c’est réglé. Oui, je sais. On est encore loin du solstice d’été, mais au moins, depuis mardi, les journées ont commencé à rallonger et c’est dans le blanc manteau qu’on se glissera en 2023. Il se peut même qu’on soit en manque de redoux.

Aussi, félicitons-nous parce que nous, Québécois, valeureux de foi moins trempée, sommes revenus à 83 ans. Ça, c’est notre espérance de vie qui avait baissé de quelques décimales en raison de la pandémie.

Vous vous souvenez, celle qui a commencé par le papier de toilette qui a transité au prix fou des maisons, aux vaccins, aux masques et qui s’amenuise difficilement dans une pénurie de Tylenol, de laitue et de moutarde. Pas facile à comprendre.

Des disparus

2022, l’année où on a perdu Elizabeth, Mom, André Arthur, Marcotte, Nadège, Ti-Guy, Bossy et combien d’innocents qui ne faisaient que traverser Montréal. Tiger Woods a réussi son retour alors que Jean Charest et les cabines sur le mont Sainte-Anne ne peuvent en dire autant.

Le pape à Beaupré, Justin en Ukraine et Trump réapparaît dans le portrait. Plus rien ne nous ébranle. Même pas la claque sur la gueule de Will Smith aux Oscars. Depuis qu’on a Xhekaj, la violence ne nous fait plus peur. On a l’esprit des fights.

À Saint-Sévère, le diable est aux vaches en cavale, Mini-Caufield score au McDo. On a le temps de lire Pierre Gervais deux fois à l’entrée du tunnel La Fontaine.

Anyway, t’inquiète, Air Canada est là pour sauver la langue belle qui se perd dans le gravier Roxham où c’est devenu tout de même moins long qu’au bureau des passeports.

Si mes prédictions sont bonnes, quelque part en 2023, il ne restera qu’une seule personne à l’UPAC et elle enquêtera sur elle-même. L’Ukraine en 7.

EN SUS