FERLAND, Yvon



À Montréal, le samedi 17 décembre 2022 est décédé, à l'âge de 84 ans, Yvon Ferland, à la suite d'une longue maladie dégénérative et incurable, l'amyloïdose.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-José (Roger), son fils Martin (Isabelle), son petit-fils Étienne, ses grands amis Gilles et Claude ainsi que de nombreux parents et amis.Conformément à ses dernières volontés, il n'y aura pas d'exposition et de funérailles.Ceux et celles qui désirent offrir un message de sympathie à la famille pourront le faire directement sur le site internet :Un don versé à sa mémoire à la Fondation Santé Urbaine de l'hôpital Notre-Dame serait apprécié.